El aumento del crimen en toda la ciudad, aunado a la poca vigilancia por parte de la Policía, hace que quienes viven en la Colonia Los Ángeles pasen constante miedo, sobre todo a raíz de los hechos del viernes, en los que un hombre fue baleado a unos metros de la caseta de vigilancia.

Lo cierto es que Los Ángeles ha intentado ser rescatada una y otra vez. Recientemente, muchos de sus edificios fueron pintados gracias al programa “Pinta tu entorno vertical”, pero tiempo después no faltaron los grafitis en muchas de las blancas paredes.

El viernes, una persona murió acribillada a balazos a no más de 50 metros de una caseta de Policía. Su nombre era Luis Everardo, y se dirigía a la tienda cuando murió acribillado. Respecto a estos hechos, algunos de los vecinos -entre ellos Erasmo Urbina- afirma que la vigilancia policial sirve para dos cosas: la primera para nada, y la segunda, para menos que nada.

Entre los muchos casos que se conocen en la colonia se encuentran los constantes asaltos a vendedores ambulantes, como lo son vendedores de verduras o de hígado, quienes han sido amenazados y baleados, ante la escasa vigilancia de la Policía. De igual forma, no faltan las personas que, bajo el influjo de sustancias, golpean a otros vecinos.

Adriana N., quien tiene décadas viviendo junto con su esposo en la colonia, sabe que la situación es similar en toda la ciudad, pero eso no significa que haya que dejarla pasar y que el gobierno no haga algo al respecto.

‘Y ERA PIOR’

Daniel De la Rosa, por su parte, explica que hace 10 años la colonia era todavía más conflictiva, y con el paso de los años se ha ido tranquilizando e incluso, aminorando. “Antes las cosas estaban más cañonas, ahora como sea ya la situación está aceptable.

Lo cierto es que ya ha habido otros casos, uno de ellos en octubre, cuando a José Refugio Quiroz Saldaña lo asesinaron de un balazo en el abdomen. Esos hechos ocurrieron en Andador Comerciantes, casi esquina con Francisco Villa, que junto con el bulevar Saturno es una de las calles más inseguras de la colonia.