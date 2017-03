La interrogante “¿Por qué el crimen sí está organizado y las autoridades no?” fue profundizada durante el X Simposium de Criminología y Criminalística con la ponencia de Hugo Acero Velázquez titulada “Crimen organizado y Seguridad ciudadana”.

Acero es consultor de Naciones Unidas y el Banco Interamericano de Desarrollo, además de sociólogo de la Universidad Nacional de Colombia, entre otros títulos y reconocimientos. Cabe señalar que ha visitado León en anteriores ocasiones.

El trabajo que presentó fue originalmente para la Cumbre Presidentes de Las Américas en 2011, y tiene que ver con el crecimiento del crimen organizado en la región.

“Atrás quedaron las épocas de una seguridad ciudadana que se reducía al hurto, a las lesiones y uno que otro homicidio. Definitivamente, entramos desde finales del siglo pasado en un crecimiento de un crimen trasnacional. Antes que los estados, los criminales lograron un proceso de globalización, sin necesitar tratados, cumbres o protocolos. Ellos están muy bien organizados”.

El ponente no se refiere solo al narcotráfico que en el pasado exportaba drogas a Estados Unidos, sino además la trata de personas, que no es un problema fronterizo, sino que involucra a países como Brasil, Perú, Colombia, por mencionar algunos. Otro problema es el tráfico ilegal de armas. La extorsión, los sicarios, secuestro, pornografía infantil… etcétera. “Estructuras realmente organizadas”, apunta.

DE ACERO

Lo que los estados pueden hacer, apunta Acero, es trabajar en equipo, pues los estados no lo están haciendo, sino que cada quien trabaja por su lado (Ministerio Público, sistemas penitenciarios, etcétera) pues mientras los delincuentes sí están organizados, las autoridades no lo están.

“Los ciudadanos debemos organizarnos, pero no para enfrentar a los delincuentes, pues eso le corresponde a las autoridades legítimamente constituidas, sino a demandar al Estado lo que nos corresponde, y eso es el derecho a la seguridad. A que cuando salgamos a la calle podamos regresar íntegros a nuestras casas y también podamos descansar. Para eso, debemos elegir buenos gobernantes y hacerle seguimiento a las autoridades para que cumplan con su función”. (Bernardo Monroy)