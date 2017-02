Algunas modificaciones en el reglamento técnico de Olimpiada Nacional han perjudicado a boxeadores juveniles de la ciudad considerados para Olimpiada Nacional hasta hace unas semanas.

El profesor Natividad Rocha, director de la escuela de box de la Deportiva Enrique Fernández Martínez, dio conocer que las categorías infantiles menor, juvenil mayor y femenil, presentes en las 60 peleas de la etapa estatal de Olimpiada este fin de semana, fueron al final excluidas.

La razón es la resta de categorías anunciada por la Comisión del Deporte de Guanajuato, ante lo cual el contingente de peleadores disminuyó de 54 a 22 lugares para los locales.

Esto ha pasado factura a los leoneses, que se quedarán con apenas 10 representantes para Olimpiada Nacional, partiendo a su equipo de campeones recientes en un Nacional Juvenil del Consejo Mundial de Boxeo.

Luego de medirse a los mejores de la entidad la semana pasada, sólo dos de sus campeones, Édgar Ramírez, de 57 kilos y Jair Valtierra, de 60 kilos, ambos en infantil mayor, calificaron a la etapa prenacional, dejando fuera a otros tres campeones en la división juvenil mayor.

Diego Padilla, en 60 kilogramos, Misael Estrada, en 64 y Jesús Gómez Chávez, en 75, recibieron la noticia en medio de su preparación y tras quedar campeones, ante lo cual buscarán seguir teniendo competencia en más eventos juveniles del CMB.

La situación no es menor, pues los organismos deportivos del estado no ven con buenos ojos que sus boxeadores compitan en eventos de ese tipo, algo que de no hacer, se quedan sin actividad próxima.

El proceso de Oilmpiada y preparación continuará en marzo y abril, mes en que Guanajuato tendrá un tope de Selección Mexicana con la de Estados Unidos en Celaya con miras a un campeonato Mundial Juvenil en Chicago, el mes de septiembre.