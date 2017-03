El norirlandés Kris Meeke salió adelante de un problema final sobre el cierre del Rally Guanajuato 2017, un error que explicó a la llegada y tras la cual estuvo a cerca de irse a la basura su título en la tercera fecha del Campeonato Mundial.

“Cometí un error, metí el carro muy cerca de su ritmo más rápido y tuve problemas con la compresión, estaba en las manos de los dioses, pero al final salimos de esa para terminar y ganar, así que está bien, mi error al final, pero estuvo bien, así ganamos el Rally México”.

“Sólo usé mi instinto para tratar de regresar, es algo a lo que no quiero acostumbrarme, pero estoy feliz de estar aquí”.

Su sentimiento al ganar es muy grato, pero lo es más al mostrar el trabajo de su automóvil, que resaltó para ser la clave de su triunfo en uno de sus Rallies meno preferidos.

“Lo más importante es mostrar el poder del C3, así que venir aquí y ser competitivo, probablemente es uno de los Rallies más difíciles, antes de esto no me gustaba en particular, no me gustaban las etapas pero ahora me sentí bien y cómodo con el coche, eso es lo más importante”.

Meeke se convirtió en el tercer ganador diferente de una fecha en el WRC 2017, por lo que sus impresiones cuadran con el final que tuvo.

“Ha sido un campeonato loco y este es un final loco, no estoy particularmente satisfecho conmigo pero aún así salimos de eso, así estoy feliz”.

“Cometí un error, uno grande, está bien, traté de reponerme a una mala compresión, pero elegí irme a través de la cerca, estaba en las manos de los dioses, pero ganamos así que estoy muy feliz, y lo más importante es mostrar el rendimiento del C3, no fue un buen final.”