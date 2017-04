Aunque no sirve de mucho, pues siguen en el fondo de las posiciones, los Esmeraldas del León fueron al Volcán y sorprendieron a los Tigres al ganar 1-0 en duelo de la fecha 12 del Clausura 2017.

El León rompió una racha de 8 partidos al hilo sin ganar en el torneo y 34 años sin vencer a los Tigres en el Universitario, pero no le sirve mucho pues sigue como colero con 9 puntos; los Tigres se quedaron con 12.

El solitario gol fue obra de Elías Hernández, quien aprovechó un excelente pelotazo largo de Luis Montes, entró al área y tiró cruzado para marcar al minuto 66.

Juan Cornejo, Christian Valdez y Carlos Peña, fueron los cambios obligados que realizó Javier Torrente para este cotejo, pues habilitó al ‘Gullit’ como atacante, aunque se estuvo intercambiando esa posición con el ‘Patrullero’ Hernández.

Solamente dos llegadas de peligro se presentaron en el primer tiempo, pues al minuto 31, Jesús Dueñas tocó dentro del área a Ismael Sosa y éste dejó escapar la opción al volar su disparo por encima de la meta de William Yarbrough.

Mientras que La Fiera respondió con una jugada individual del ‘Recodo’ Valdez que entró hasta el área grande y solo ante Nahuel Guzmán, no pudo definir, pues el cancerbero argentino salió y rechazó a tiro de esquina al 36’.

Y ya en la recta final del primer tiempo, vino el francés André-Pierre Gignac para cobrar un tiro libre que se fue por un lado, pero pasó muy cerca del poste derecho de Yarbrough, así se fueron al descanso con el parcial 0-0.

PELOTAZO DE ‘CHAPITO’

Para el segundo lapso y cuando todo mundo esperaba a unos Tigres lanzados al abordaje, simplemente se encontraron con un rival bien plantado, pero sin descuidar el ataque y gracias a eso, sacaron los tres puntos.

Y es que, al 66’, ‘El Chapo’ Montes tiró un largo pelotazo a Elías Hernández que se quitó la marca de la defensa y entró al área, cruzó su disparo y superó el lance de Nahuel Guzmán para el 1-0 de los Verdes.

Tras la anotación, se dio la reaparición de Alexander Mejía que se la pasó prácticamente todo lo que iba del torneo lesionado, pues Torrente sacó a Peña en su lugar para controlar el balón desde el medio campo.

Aun así, hubo algunos chispazos todavía con Elías Hernández, que ya con la salida del ‘Gullit’ quedó como el único hombre adelantado.

Javier Aquino estuvo cerca de igualar, cuando al 81’ entró hasta las narices de Yarbrough tras una jugada elaborada, pero Yarbrough salvó del tanto en contra a su equipo.

Así, el León gana 1-0 a Tigres, aunque –insistimos– no le sirve de mucho en la tabla de posiciones, pero sí es un tanque de oxígeno para cerrar de manera decorosa lo que resta del torneo. El próximo sábado recibe a Veracruz.