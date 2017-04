La colonia Parques del Sur es, en apariencia, tranquila y apacible. Desgraciadamente, se ubica en lo que muchos colonos consideran una zona conflictiva: Se accede por el bulevar Torres Landa, y la rodean zonas que no han sido debidamente atendidas por las autoridades, como la Diez de Mayo o Parques la Noria.

ANTECEDENTES

A principios de marzo, se encontró un cuerpo en la calle Parque Nacional. Aunque es el primero del mes de abril, la zona ya ha sido escenario de otros asesinatos. En agosto del año pasado, un hombre caminaba por las calles de dicha colonia cuando unas personas, a bordo de una camioneta, le dispararon varias veces, La víctima fue Francisco Reyes.

Para los vecinos, los principales problemas, más que nada, radican en la zona donde se ubica su colonia y además, la “insostenible” situación de inseguridad de la ciudad, como lo señala Laura Godínez, quien se dedica a hacer manualidades.

“En Parques del sur hay varias secciones. Y todas están igual de peligrosas. El problema es que sales directamente al bulevar Torres Landa, y en el río, ahorita seco, se esconden muchos rateros. Otro problema es que por aquí cerquita pasa el tren y hay mucho terreno baldío”.

Además -expresaron los colonos- hay zonas más peligrosas y descuidadas por las autoridades, como es el caso de la Diez de Mayo o Parques la Noria, ambas escenarios de diversos crímenes, que van desde meros asaltos hasta asesinatos, balaceras, riñas de pandillas y robos a casa habitación.

Los llamados “motoratones” son otro de los problemas que tiene que enfrentar diariamente la gente de Parques del Sur. Por lo general llegan en sus vehículos y amenazan a un transeúnte o le roban la mochila a un joven o el bolso a una dama.

“Aquí ya no es diferente a ningún otro lugar de la ciudad. Pero no nos queremos acostumbrar. No debe de ser así”, declaró Alberto Alcalá, comerciante del Torres Landa.