La vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del PRI en el Congreso de la Unión, Yulma Rocha Aguilar, celebró que en el Senado se hayan aprobado reformas en materia de violencia política de género.

Con las reformas a diversas leyes se establecen penas y agravantes para sancionar a funcionarios, así como a candidatos que incurran en conductas que perjudiquen la participación de las mujeres en la política.

La violencia política quedará estipulada en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Yulma Rocha, indicó que sin duda la paridad de género sentó un gran precedente pero no fue suficiente para obligar a los partidos políticos a darles las mismas garantías y beneficios a las mujeres.

“Hay muchos pendientes, uno de ellos que se acaba de aprobar en el senado es el tema de la violencia política que busca que las mujeres que en el ámbito de la vida política se desarrollen en las mismas condiciones de igualdad para que puedan llegar a los cargos de decisiones”, dijo.

“Pronto pasará a la cámara de diputados en donde también se deberá de discutir, pero me parece que era un asunto pendiente, ya habíamos alcanzado la paridad, 50 hombres y 50 mujeres, pero eso no garantizaba que las mujeres llegaran pues algunos partidos mandan a las mujeres a los distritos que están perdidos”, agregó.