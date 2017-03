La Dirección de Obras Públicas de Irapuato, comenzará este próximo lunes 13 de marzo con trabajos de modernización de la salida a Salamanca, en su tramo de calle Madrileña hacia la empresa Pepsi del bulevar Solidaridad, por lo cual se cerrará un carril de la vía que va hacia Salamanca para hacer estos trabajos.

Actualmente, dijo Obras Públicas, en esa vialidad se tienen los 2 carriles en funcionamiento, no obstante, a partir de este lunes se tendrá un solo carril para los vehículos, pues se pretende cerrar uno de ellos con la intención de que la maquinaria y las personas puedan maniobrar sin problemas.

Para que haya un flujo adecuado de vehículos, Obras Públicas y la Dirección de Movilidad, harán el cierre de vuelta a izquierda del Solidaridad a la calle Madrileña, para ello se colocarán dispositivos (barreras) de protección de obras para cancelar ese crucero y con ello evitar que los automóviles den vuelta a la calle Madrileña y viceversa.

Para las personas que viven por la zona, o van hacia el Materno Infantil, se informa que los retornos podrán hacerlo en el de la colonia Rancho Grande, mientras que según avance la obra se podrá abrir otro retorno ya sea enfrente de la empresa Pepsi o el de calle Excélsior.

Esta modernización, dijo Obras Públicas, planea que la parte de tierra actualmente que se tiene en dicha zona de Solidaridad sea rehabilitada, lo cual beneficiará de forma directa a las personas que tienen ahí su negocio y las que utilizan esa vialidad; para ello se colocará línea de drenaje sanitario y pluvial, guarniciones, banquetas, concreto hidráulico, tomas domiciliarias, bocas de tormenta, lámparas tipo Led y señalización horizontal y vertical; al igual se colocará señalización nocturna y diurna para que los automovilistas no tengan problema alguno.

Como parte de la modernización de la salida a Salamanca en el bulevar Solidaridad, Obras Públicas, pide a los usuarios comprensión ante los trabajos que se llevaran a cabo a partir de este lunes, debido a que se reducirá un carril

de la calle Madrileña hasta la empresa Pepsi, pero añadió que este trabajo traerá mejoras en la zona pues una vez concluida, los usuarios, locatarios y vecinos no tendrán problemas con la tierra que actualmente se encuentra ahí, por lo cual se tendrá una mejor habitabilidad y movilidad en el lugar.