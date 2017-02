El delantero argentino Jorge Pereyra tiene luz verde de su cuerpo técnico para poder jugar este fin de semana ante Gallos Blancos del Querétaro, el único visto bueno que le faltaba para debutar como delantero Esmeralda.

El ariete, que tiene semanas trabajando con el equipo, ha conseguido ponerse a punto, de acuerdo a lo dicho por su entrenador Javier Torrente.

“Está entrenando muy bien, estuvo siempre muy activo, tratando de ponerse en ritmo físico, tenemos la alegría de confirmar lo que nos habían dicho, que es un excelente profesional y al máximo, ya podemos contar con la habilitación, está a disposición para las decisiones que tome”, manifestó, explicando lo que le aportará al equipo verdiblanco.

“Tiene potencia, movilidad, combatividad, buen pie, conjuga varias cosas y muchas ganas de demostrar en la liga mexicana de lo que es capaz”, analizó.

Pereyra es así la última pieza faltante para los Panzas Verdes, que contarían con equipo completo para enfrentar a la oncena queretana, cuadro del que no se fían pese al mal arranque.

“Vamos a enfrentar al campeón de la copa, no ha tenido un buen arranque, pero es un equipo que ha conseguido un título no hace más de tres meses, si nos confiamos y pensamos que vamos a enfrentar a un equipo que le costó convertir, nos equivocamos”.

“Vamos a enfrentar al que salió campeón de copa y tenemos que ir con esa mentalidad”, agregó.

Luego de la charla técnica de Javier Torrente previo al entrenamiento, León practicó para cumplir la mitad de la semana, sólo con una dolencia de Carlos ‘Gullit’ Peña, que estaría fuera de peligro para este sábado.

Junto a él trabajaron Guillermo Burdisso y Maxi Morález, por separado, pero sin alarmas para el fin de semana.