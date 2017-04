Peor no pudo comenzar el mes de abril para León, en menos de 24 horas se registraron en total ocho muertos de los que sólo dos fueron por accidente, los demás fueron hechos violentos con arma de fuego y no hubo detenidos.

Apenas dos minutos antes de las cero horas de hoy domingo a unos pasos de la Caseta Móvil de la Policía Municipal justo frente a Plaza Mayor fueron ejecutados dos hombres con armas largas sobre el cruce del bulevar Juan Alonso de Torres y Manuel J. Clouthier en la Zona Dorada de León.

Pero la cuenta de asesinatos comenzó ayer 1° de abril muy temprano a eso de las 1:40 horas, cuando un muchacho fue abatido a balazos en Jardines del Moral y murió al volante de su carro, la mujer acompañante resultó lesionada; luego aproximadamente a las 6:12 de la mañana en Parques del Sur primera sección se encontró el cadáver de otro masculino asesinado a balazos -al parecer- donde vecinos refirieron haber escuchado detonaciones como a las 3:00 de la mañana.

Minutos después de las 3:00, pero de la tarde, una persona vestida como futbolista perdió la vida sobre la carretera León-Silao casi Tajo de Santa Ana al volcar el carro Atos gris en que viajaba.

NOCHE DE ASESINATOS

En la colonia Nuevo Amanecer a las 21:27 horas, aparentemente en un intento de asalto, dos hombres fueron abatidos a balazos por su víctima que logró huir.

Los hechos se registraron en una tienda de abarrotes de la colonia mencionada.

Aparentemente llegaron hasta la tienda dos masculinos no identificados a bordo de una motocicleta tipo cargo y con un arma de fuego, que fue recuperada en el lugar de los hechos, con la que amagaron al dueño del negocio gritándole que era un asalto.

Con lo que los presuntos no contaban era que su víctima también estaba armada y sin dudarlo les disparó en varias ocasiones hasta verlos caer, huyendo inmediatamente.

Justo a la puerta del negocio quedó boca arriba el cadáver de uno que vestía camiseta roja y pantalón beige.

Hasta el cierre de edición las autoridades no habían informado nada de forma oficial y mucho menos si logaron alguna detención.

SE LE VA EL TIRO

Y LE DA EN LA CABEZA

Trágicamente, un muchacho de 18 años al que sólo se pudo identificar como “El Franky”, fue abatido de un balazo en la nuca por un amigo en el interior de su domicilio, según información extraoficial.

El hecho sucedió aproximadamente a las 22:57 horas sobre la calle Santa Verónica casi al cruce con la San Ramón de la colonia La Piscina, donde estaban víctima y victimario.

Logró saberse extraoficialmente que “El Franky” o “El Hanky” reparaba una motocicleta en el interior del domicilio estando junto a él “El Venancio”, quien manipulaba una pistola al parecer calibre .9 milímetros y que en un determinado momento “se le fue el tiro”, pegándole un balazo en la nuca al muchacho.

El posible responsable salió gritando del domicilio mientras el agraviado convulsionaba, tampoco se logró saber si la Policía Municipal, que arribó al lugar y acordonó toda la cuadra para resguardar las evidencias, logró arrestarlo, pues “El Venancio” huyó.

DOBLE EJECUCIÓN EN PLAZA MAYOR

Dos minutos antes de que concluyera el sábado 1° de este mes, se reportó que en el cruce de los bulevares Juan Alonso de Torres, o Las Torres, y el Manuel de Jesús Clouthier, había una balacera con armas largas, lo que movilizó inmediatamente a la Policía.

Cabe destacar que se trató de una doble ejecución, perpetrada por desconocidos que logaron huir y que se consumó justo o casi enfrente de la Caseta Móvil de Policía Municipal, que está instalada precisamente sobre el grueso camellón de Las Torres.

Apoyados por Tránsito Municipal se instauró un vasto operativo en busca de los agresores pero nunca se informó de detenidos al respecto.

La Policía acordonó el Alonso de Torres desde su cruce con la avenida León hasta el Clouthier, donde está la glorieta, y con todo no hubo resultados.

La versión extraoficial de lo que sucedió fue en el sentido de que momentos antes de las 23:58 horas, circulaba en sentido de sur a norte sobre Las Torres una camioneta de lujo de la marca Chevrolet tipo Cherokee en donde viajaban dos masculinos.

Que cuando se encontraban en el crucero frente a la glorieta se les emparejó otra unidad automotor de la que no se dieron mayores características y usando armas de alto poder acribillaron a los de la Cherokee para inmediatamente huir.

Preliminarmente trascendió que uno de los hombres ejecutados, incluso los dos, era sobrino de un conocido “barón” de Guadalajara.