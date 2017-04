Hoy se inicia la venta de boletos para aficionados con Fierabono que quieran asistir al partido del próximo sábado entre León y Veracruz correspondiente a la cabalística fecha13.

La directiva informó que se mantiene el precio regular del torneo, por lo que en las puertas de Sol el costo es de 150 pesos, en Preferente de 250 y en Zona A de 350 pesos.

Solamente para este miércoles 6 de abril, hay promoción para los abonados que recibirán un boleto de cortesía al presentar su tarjeta vigente y aparte, podrán comprar dos boletos por tarjetón.

En tanto que la venta general será del jueves 6 al sábado 8 de abril. Las taquillas del Estadio León se abrirán a las 10 de la mañana y cerrarán a las 7 de la noche.

Aunque en www.superboletos.como también se podrán adquirir las entradas.

Por lo pronto, el equipo León continuó su preparación por la mañana en su Casa Club aunque no hubo acceso a los medios de información y será hasta el día de hoy cuando se reanude la atención a medios.

Se prevé que este miércoles será el técnico Javier Torrente, quien se encargará de dar declaraciones y posteriormente se realizará el partido interescuadras de donde surgirá el once que le hará los honores al Veracruz.

El León no tiene margen de error, pues lleva 9 puntos y hay 18 en disputa, así que debe rescatar al menos 16 de los que faltan para aspirar a una posible liguilla.