Se pusieron en marcha las acciones del Torneo de Tenis Dobles Mixto de la Amistad 2017 y en la categoría A, Paulina Vela y Carlos Trujillo consiguieron apretado triunfo.

El torneo se está jugando este fin de semana en las canchas del Club Britania con la participación de 40 jugadores de las categorías A, B y C.

En la categoría A, Paulina Vela y Carlos Trujillo se impusieron a la pareja conformada por Jael García y Luis C. Garcidueñas con marcador de 9-8.

Además, Andrea López y Gerardo Michell dieron cuenta de Ángeles Rizo y Ramón Arrona en lo que resultó otro atractivo duelo y que al final quedó 9-7 puntos.

Cristina Almada y Eliseo Martínez le ganaron a Yolanda Ángel y Alejandro Lozano por 8-5 y Alexia Vázquez y Marco Becerra dieron cuenta de Jael García y Luis C. Garcidueñas por 8-4 puntos.

Dentro de la categoría B, donde se jugó a ganar dos de tres sets posibles, Pamela Marumoto y Guillermo Loza, vinieron de atrás para superar a Mireya Camarena y Rolando Almada por 5-7, 6-4 y 7-6.

Lucia Rubio y Carlos Muñoz, no tuvieron mayores problemas para dar cuenta de Valeria y Juan Antonio García con margen de 6-0 y 6-0, Sofía Pagán y Emmanuel Manríquez le ganaron a Ángeles Rizo y Mauricio Medina por 6-1 y 6-3.

Y en otro de los encuentros más atractivos, Adriana Velázquez y Arturo Puente dieron cuenta de Martha I. Flores y Ernesto Gómez con margen de 2-6, 7-6 y 7-6.

En la categoría C, Natalia Almada y Luis Camarena derrotaron en tres sets a Ma. Luisa Lara y Víctor Hugo Jaime por 6-3, 1-6 y 7-6.

VICTIMARIOS

Por último, Angélica Reyes y Enrique Gómez victimaron a Vileka Andrade y Guillermo Loza al son de 6-3 y 6-2. Para este domingo se definirá quienes son los campeones de cada categoría.