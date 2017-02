A pesar del incremento en el número de homicidios el gobernador del estado, Miguel Márquez dijo que no es necesario que el alcalde de León, Héctor López Santillana, realice cambios en la Secretaría de Seguridad.

Resaltó que seguirá dando total respaldo a las acciones que realice el presidente municipal en materia de seguridad.

A la pregunta que le hicieron los medios de comunicación sobre si es necesario que se realicen cambios en la Secretaría de Seguridad del Municipio, contestó que “no, yo doy todo el respaldo y todo el apoyo, yo creo que aquí es integrarnos y participar todos”, afirmó.

SE MATAN ENTRE ELLOS

El mandatario estatal dijo que son los delincuentes quienes se están matando unos entre otros y que es difícil contener la incidencia delictiva, pues no existen leyes lo suficientemente severas para sancionar a quienes cometen un delito.

Ejemplificó que ni siquiera se puede procesar a quienes portan un arma de fuego, pues pagan una multa y enfrentan el proceso en libertad, lo que impide que se puedan prevenir más homicidios, robos y otra clase de delitos.

“Estamos trabajando y ya lo ha dicho Héctor, es un tema de delincuencia organizada y lamentablemente entre ellos se están generando estos homicidios, son seres humanos y nos duele que pase y la mayoría de los homicidios son entre ellos, y ahí es complicado estar detrás de cada uno de los delincuentes cuidándolos, a nosotros nos toca cuidar a la ciudadanía y tenemos que cuidar que haya orden y paz y aquellos que delinquen pues que estén detrás de las rejas”, declaró.

AUTORIDADES CONFIABLES

Dijo que la ciudadanía puede confiar en que las autoridades federales, estatales y municipales están trabajando y que no bajarán la guardia en materia de seguridad, a fin de garantizar la paz social.

Finalmente señaló que el crecimiento de la violencia está relacionado con la desintegración social y familiar y el aumento en el consumo de drogas, así como también señaló que el crecimiento del estado ha generado que “vengan bandas” a generar disturbios en el estado.

LAMENTA IMPUESTO A REMESAS

El mandatario estatal Miguel Márquez lamentó que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, pretenda cobrar un impuesto especial a las remesas que envían los migrantes.

Dijo que sería excesivo que se aplicará un impuesto del dos por ciento a las remesas mexicanas.

“Esto me parece de los más injusto y de lo más aberrante que puede haber, nuestra gente va a trabajar allá y se parte el alma en el campo, en el restaurante, en la fábrica y todavía los impuestos que le quitan y todavía quitarle un 2 por ciento no puede ser, esto sería la época del Imperio Romano en donde hay ciudadanos de primera y de segunda”, indicó.