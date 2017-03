El Consejo Coordinador Empresarial de León, lanzó un llamado al alcalde, Héctor López Santillana, para que se contrate a profesionales en al área de seguridad, pues de no hacerlo se corre el riesgo de no poder contener la violencia.

Así lo declaró el líder empresarial, Gustavo Guraieb Ranth, al ser cuestionado en torno a la contratación del exsecretario general del Comité Municipal del PAN, Francisco Becerra, quien asumió la titularidad de la Subsecretaría de Seguridad.

“La verdad no lo conozco y he escuchado por ahí que no es un especialista en seguridad y obviamente dada la exigencia que hoy se tiene para gestionar el tema de seguridad se requieren especialistas, entonces desconozco qué otro tipo de experiencia tenga para aportar en este tema, pero lo importante es que de aquí en adelante se busquen especialistas”, refirió.

Señaló que probablemente la contratación obedece a un favor político, pues es alguien que no cuenta con capacidad ni experiencia para estar al frente del área de la seguridad.

“Es probable, no podría asegurarlo, pero es probable, lo hemos visto en el pasado y si fuera así, pues ese tipo de decisiones en lugar de favorecer podrían dificultar la solución a un problema tan complejo”, advirtió.

TIENEN DUDAS

Además, respecto a la petición hecha por priístas para que se dé la destitución del secretario de Seguridad, Luis Enrique Ramírez Saldaña ante el fracaso de la estrategia y el aumento de la criminalidad, dijo que es responsabilidad del alcalde garantizar que se cuente con los perfiles correctos.

“No puedo decir que le doy el voto de confianza, ni tampoco diría es momento de que se retire, la verdad al interior de la mesa se ha debatido mucho y le hemos dado la confianza al alcalde a que él, con su gente deberá de desarrollar los proyectos y deberá de asegurar que tiene los perfiles y los proyectos necesarios”.

Sin embargo, dijo que nunca dejarán de ser críticos, pues la ciudad ha alcanzado los mayores niveles de violencia y refirió que León está por encima de las ciudades más violentas de Estados Unidos, pues en enero y febrero se contabilizaron 26 homicidios por cada 100 mil habitantes cuando en Filadelfia y Chicago se registraron 17 y 15 casos, respectivamente.