Un extracto del video circuló incluso en las redes sociales. El pasado miércoles 8 de febrero, en el noticiero “Despierta” con Carlos Loret de Mola, se expuso un reportaje que mostró una situación que cuestiona y vulnera la credibilidad del actual gobierno Guanajuatense. El tema se ventiló por primera vez, hace cuatro años, cuando se habló del manejo de las licitaciones de medicina en nuestra entidad.

En tal momento, se señaló a un par de empresas proveedoras de medicamentos, que cambiaron una marca de insulina para tratar enfermos diabéticos, por una de procedencia china y que aparentemente no fue útil para tratar a los pacientes guanajuatenses que la requerían. Sin embargo, a pesar del señalamiento, de haber retirado la señalada sustancia y de que se obligó a las mismas empresas a devolver las cantidades de dinero que habían recibido como pago, las referidas compañías farmacéuticas fueron seleccionadas posteriormente para celebrar contratos por casi 4 mil millones de pesos.

Le confieso que cuando vi el noticiero y la forma en que entrevistaron al secretario de Salud, mi reacción fue de sorpresa y cierto desencanto. Me encontré a momentos, incrédula y decepcionada. Honestamente, como guanajuatense me atrevo a afirmar que estamos acostumbrados a que se ventilen conductas fraudulentas y mañosas en los gobiernos de otras entidades de la República, pero no en la nuestra. “Todos son iguales” decían algunos interesados en el video compartido varias veces por internet.

El propio Loret de Mola, al anunciar la nota, lo recalcó: “…esta historia le va sonar a Veracruz, el gobierno compra insulina para que los servicios de salud, hospitales, el gobierno del Estado, se las den a las personas con diabetes, resulta que la insulina es china, pirata, que no sirve…” Luego Loret se refirió a que este asunto se ventiló en Guanajuato, “panista, de Miguel Márquez”. Si bien el Secretario de Salud, al ser entrevistado para aclarar los cuestionamientos que el famoso conductor de “Las Estrellas”, le hacía, no esclareció de forma tajante todo este embrollo, sí dio cifras y afirmó que nuestra entidad es la número uno en control de pacientes diabéticos desde el año 2008. Resulta evidente que en el gobierno, en todos sus niveles, se mueven diversos intereses, tanto económicos como políticos.

No sabemos si este “insulina gate” que puso bajo el escrutinio de todo México, a nuestra entidad, tenga mayores consecuencias; lo realmente lamentable no es que se quiera perjudicar al gobierno que encabeza el gobernador Márquez, lo lastimoso es que un ataque de esta índole, nos perjudica como guanajuatenses que nos creamos una mala reputación, cuando los antecedentes históricos más remotos, nos han dignificado como un estado próspero y confiable, cuna de la mismísima independencia de México, enclavado en el corazón del país.

Sí, duele que nos restrieguen las negociaciones y los beneficios que unos cuantos se agencian, pero también duele que nos quieran manchar y señalar. Ya veremos si este “golpe” le afecta al gobernador Miguel Márquez, de la forma en que sus detractores lo esperan. Lo cierto es que tal insulina hecha en China ya contaba con registro de la COFEPRIS y la Secretaría de Salud y el propio sistema de salud, ya la había utilizado. ¿Qué puede esperar el señor gobernador? ¿Quizás más ataques?

Correo electrónico: marcialca@yahoo.com