En gira de trabajo en esta ciudad, el Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villareal, adelantó que la posición de México en la revisión con Estados Unidos respecto al TLCAN será no abrir el tema arancelario, es decir, no se va a regresar a poner aranceles al libre comercio sino en fortalecer las cadenas de valor con mayor grado de integración regional de los productos.

Lo anterior, ante el planteamiento que hicieron los industriales de calzado del estado de Guanajuato al gobierno federal para no tocar el tema arancelario dentro de la renegociación del acuerdo.

También afirmó que la industria zapatera podría tener una expectativa más positiva si en el marco de la actualización del TLCAN se logra dar mayor contenido regional a sus productos.

“ (Si) hay sectores que pueden tener una expectativa muy positiva, justamente es el sector calzado porque estamos tratando de consolidar en esta actualizacion del TCLAN, es precisamente darle mayor contenido regional a los productos que se elaboran en América del Norte, ese va a ser uno de los pilares de la negociación”, adelantó.

“Se le va a pedir mayor esfuerzo a la integracion de toda la cadena de valor del calzado para que pueda ser producida en México”, detalló el funcionario federal.

Aseguró que esta puede ser una buena noticia para los curtidores, diseñadores y todos aquellos que trabajan en la integración de una prenda de vestir como es el calzado.

Respecto a la inquietud de los zapateros por estar cerca de la negociación con las autoridades federales, respondió que “ellos están representados, como siempre lo han estado en todas las negociaciones y escucharemos con mucha atención sus comentarios y especificaciones”.

GANAR-GANAR

Guajardo Villareal explicó que la negociación del TLCAN va a estar basada en tres pilares: el reconocimiento que ha sido benefico para los tres países que lo integran; que hay sectores que deben ser incluidos porque antes no estaban contemplados y que deberá tener beneficios concretos para que sea aprobado en el Senado de la República.

Debe haber “un recopnocimiento que el Tratado ha sido benéfico para todos, nada de que solo uno ha ganado; si acepto esa posición, que sólo ganaron los mexicanos, voy a negociación sesgada”.

Luego explicó que hace 22 años, cuando se firmó el acuerdo, no había comercio electrónico, el sector telecomunicaciones no era tan importante, por eso es necesario modernizarlo e incorporar áreas de gran dinamismo en el comercio internacional para el beneficio de los tres países.

Luego se refirió a que dado que las naciones que integran el acuerdo cuentan con un régimen democrático, de la negociación que se realice deberán “ganar los tres”. Solamente de esa manera se tendría posibilidades de convencer al Senado de la República de que se apruebe lo que negoció la Secretaría de Economía.

Finalmente, y respecto al tema automotriz, refirió que la tendencia de la negociación que hará el gobierno mexicano será fortalecer las cadenas de valor y este es un tema que deberán valorar las empresas de autopartes porque entonces tendrán mayores oportunidades de negocio al haber una exigencia de mayor grado de integración regional de los productos.