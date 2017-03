Hoy es el primer día de la Cuaresma, el Miércoles de Ceniza marca la época en que la comunidad católica aprovecha para meditar y llevar a cabo prácticas de redención.

El vicario de la Arquidiócesis de León, el padre Juan Rodríguez Alba, explicó el significado del comienzo de la Cuaresma, el Miércoles de Ceniza y los retos de la iglesia en una época en la que el consumismo ha propiciado a que algunas prácticas católicas hayan disminuido entre los creyentes.

El Miércoles de Ceniza para los católicos es una necesidad de conversión y voluntad de dejarse convertir por el Señor, un rito que empleaba el pueblo judío para manifestar ante Dios arrepentimiento por ofenderle, y con esto dañar su misma integridad humana, explicó Rodríguez Alba.

BUENAS ACCIONES

El ritual del Miércoles de Ceniza y el Viernes Santo, comienzan con el ayuno para personas de los 18 a los 60 años, dicha acción no solo consiste en dejar de comer o hacerlo de una manera reservada, sino que también existe la posibilidad de que el excedente de los alimentos, sea compartido con quienes no tienen la posibilidad de alimentarse.

“Es tiempo de ayunar de malos pensamientos, de malas actitudes, de ayunar de violencia, de ego, prepotencia, soberbia, de todo aquello con lo que podamos degradarnos y lastimar a nuestros hermanos” expresó el vicario de la Arquidiócesis de León, agregó además que serán cuarenta días en los que los creyentes intensificarán la oración, la predicación de la Palabra de Dios, el ayuno, la mortificación, la penitencia y las obras de caridad.

Cabe destacar que la ceniza impuesta en la frente de los creyentes está hecha de palmas quemadas de los “Domingo de Ramos” que se guardan de años anteriores, aunque también están incluidos algunos libros litúrgicos y pasados, que de igual forma fueron reducidos a cenizas.

LA CUARESMA ACTUAL

El clérigo, mencionó que la Cuaresma es un tiempo de preparación para celebrar la Pascua, misma que funge como un itinerario de actividades con las que los católicos rediman sus pecados.

“Para romper con la esclavitud de nuestros vicios, de nuestros egoísmos, de nuestras actitudes paganas, y para estar fuertes ante los embates del maligno que quiere apartarnos del camino del bien y hacernos caer en lo que nos aleja de Dios” comentó Rodríguez Alba.

El vicario agregó que la llamada “civilización del espectáculo” es un factor influyente que los católicos han dejado de realizar algunas prácticas que indica la iglesia, no solo para rendir culto, sino para encontrarse consigo mismo.

“Nos enfrentamos a una gritería mediática que absorbe mucho a las personas, incluso la tecnología que resta mucho el tiempo de la meditación de la oración para encontrarse un rato con el Señor, un rato en silencio, darle gracias y pedirle su ayuda…nos enfrentamos a una “civilización del espectáculo”, como diría Vargas Llosa, a una civilización en la que el consumismo es adictivo, quedamos muy absorbidos por muchas otras cosas de darle un tiempo al espíritu” platicó el vicario de la Arquidiócesis de León, quien agregó que una acción que hace la Iglesia Católica para que aquellos creyentes que han dejado de hacer algunas prácticas, es invitarlos a los espacios de oración, para así estar dispuestos al llamado de paz que hace Dios.

CUARESMALES

Los cuaresmales en la Catedral Metropolitana serán de lunes a jueves a las 6:00 pm, mientras que cada parroquia maneja su propio horario de misas e imposición de la ceniza.