‘Militares tienen que seguir en las calles’

El dirigente nacional del Partido Acción Nacional, Ricardo Anaya Cortés, dijo que el Ejército no puede regresar a sus cuarteles, pues las corporaciones policiales del país no están preparadas para asumir su tarea en materia de seguridad.

Ante la propuesta que hará el gobierno federal, a los estados y municipios para que el Ejército regrese a sus cuarteles, Anaya Cortés, advirtió que esto representaría un grave error por lo que pidió a las autoridades el analizar con responsabilidad el tema.

Señaló que en tanto no se tengan corporaciones de seguridad, profesionales y depuradas, las fuerzas castrenses no deben salir de las calles.

“El tema de seguridad es un tema muy complejo nacional, como ustedes saben en el último año los homicidios aumentaron en más del 20 por ciento en el territorio nacional y por lo tanto debe de ser un tema que se aborde con enorme responsabilidad y coordinación, sin politizarse y trabajando en conjunto para darle resultados a la ciudadanía”, resaltó.