CAMBIO

Este martes se realizará la Asamblea Ordinaria de la Cámara de la Industria del Calzado del estado de Guanajuato, en donde se presentará el último informe de actividades de Javier Plascencia Reyes y se elegirá al industrial Luis Gerardo González García como nuevo presidente del organismo.

Plascencia Reyes asumió la presidencia del organismo zapatero en 2015, en sustitución del actual alcalde de San Francisco del Rincón, Ysmael López García, y ofreció en su toma de protesta trabajar en el fortalecimiento de la competitividad del sector, avanzar en la internacionalización de la industria y exigir a las autoridades federales un comercio justo y equitativo.

Este jueves a las 18:00 horas, rendirá su último informe de labores, ya no se reeligió un periodo más como lo contemplan los estatutos de la Cámara, en donde va a destacar los avances alcanzados en su gestión y planteará los nuevos retos que enfrentarán los zapateros, en especial, la renegociación del TLCAN con Estados Unidos.

En materia de competitividad, se avanzó en la generación de programas de capacitación y consultoría para aplicar herramientas y conocimientos que contribuyan a mejorar el desempeño productivo y comercial de las fábricas de calzado. En total, se impartieron más de 80 cursos de capacitación donde participaron más de mil 500 personas de 710 fábricas de calzado y se ofreció consultoría a 150 empresas del sector.

Para impulsar la certificación de calidad de la manufactura de calzado, se logró que más de 60 empresas obtuvieran alguna de las fases certificables del programa Mexican Shoes Quality y se incorporó a otras 80 empresas de calzado y marroquinería en el fortalecimiento de sus procesos productivos y administrativos. Este certificado permite la identificación de calidad de los productos en el mercado internacional.

Esta semana, se cumplió con otro de los compromisos que asumió Javier Plascencia Reyes con los zapateros, al inaugurar el Centro de Innovación y Competitividad “Prospectamoda”, el cual dará acceso a equipo tecnológico de última generación en digitalización de calzado, estaciones de diseño para el uso de software especializado en desarrollo y diseño de calzado, máquinas de prototipado rápido 3D, equipo de corte y rayado de patrones y línea de inspección con rayos X. En este centro se invirtieron 9.1 millones de pesos.

Para fortalecer la internacionalización de la industria, la estrategia de enfocó al mercado de los Estados Unidos, el principal destino de las exportaciones de calzado de Guanajuato, situación que se reforzó con la presencia de los zapateros en las principales ferias internacionales como son Wesa (Estados Unidos), IFLS (Colombia), FN Plaffom (Estados Unidos) y FWT (Japón) y una misión comercial en Centroamérica. En estas acciones se beneficiaron a 53 empresas.

Además se trajeron a 188 compradores internacionales de Estados Unidos, Guatemala, Colombia, Costa Rica y El Salvador, entre otras naciones, en el marco de las ferias de SAPICA. En este evento vinieron el año pasado 169 compradores internacionales, entre ellos, los representantes de las firmas comercializadoras de calzado con mayor presencia en el mercado.

También se incorporó un programa piloto de internacionalización con 13 empresas exportadoras para afianzar la presencia de las marcas mexicanas en los Estados Unidos.

En materia de comercio justo y equitativo, la gestión del Consejo Directivo que encabezó Javier Plascencia Reyes, logró que las autoridades federales tuvieran un mayor control ante la mercancía subvaluada y de contrabando que ingresaba por las aduanas del país. En su gestión se publicó el Decreto por el que se establecen las medidas para la productividad, competitividad y combate de prácticas de subvaluación en calzado, que siguen vigentes hasta el 2018.

Aquí sobresale también el estudio que realizó la Cámara con el apoyo de expertos en comercio exterior para identificar los riesgos del TPP en la cadena de valor del calzado, elaborado por el Centro de Estudios China México, organismo dependiente de la UNAM, y en donde se recomendó una nueva política industrial que prepare a la industria a competir con otros países que tienen ventajas competitivas.

Se agrega la elaboración de un proyecto de norma para el etiquetado de calzado, después de 20 años de que no se había actualizado, y que permite homologar la normatividad en materia de etiquetas del producto que viene del extranjero.

Ante la solicitud de renegociación del TLCAN realizada por los Estados Unidos, la Cámara participa en el “Cuarto de Junto” a fin de evitar que se hagan cambios relacionados con la Regla de Origen, Acceso a Mercados y Certificación de Origen.

Finalmente, dos temas que le van a reconocer al industrial Plascencia Reyes al concluir su gestión, el primero que no usó la cámara como trampolín político como otros que lo antecedieron y segundo, que reestructuró el organismo para que dejara de ser el club de Tobi, al incorporar a los micro y pequeños industriales a las mismas oportunidades y beneficios que tienen las grandes empresas del sector.

MORDIDA

La Coparmex Zona Metropolitana de León dio a conocer su campaña “Yo no doy Mordida”, la cual tiene como propósito erradicar la corrupción que priva en todas las esferas de la vida pública y privada bajo el principio de: No doy mordida, no permito que lo hagan y si lo veo lo denuncio.

El combate a la corrupción es uno de los temas centrales en la agenda del sector patronal de León y prueba de ello es que ayer dieron a conocer las debilidades que tiene el nuevo Sistema Estatal Anticorrupción y que harán patente en su foro de este viernes, en donde están invitados los representantes de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, a fin de que adopten medidas más efectivas que erradiquen este tipo de conductas ilegales en su gestión.

La firma de un “pacto anticorrupción” entre las autoridades y el sector patronal será reforzado con esta campaña de sensibilización social para hacer patente los efectos negativos que tiene para los ciudadanos que sus autoridades sean corruptas y que la sociedad contribuya a mantener ese tipo de prácticas.

Para dar un panorama sobre el problema de corrupción en el país, la Coparmex Zona Metropolitana, ofreció algunos datos que ayudan a comprender el problema, y en donde destaca que México obtuvo el lugar número 123 de 176 países en el índice de percepción de corrupción que elabora Transparencia Internacional. Solamente se obtuvieron 30 de 100 puntos posibles que plantea la evaluación.

Otro dato significativo es que el 90 por ciento de los mexicanos considera que la corrupción es un problema y para el 80 por ciento un problema serio, según las cifras que arroja el barómetro internacional de la corrupción.

Es el segundo problema en el país después de la inseguridad, según las cifras oficiales del INEGI y la mayor percepción de corrupción se identifica entre las instituciones de gobierno como partidos políticos, policías, servidores públicos, legisladores, jueces y hasta en el Ejército, aunque en un menor porcentaje (42%) en comparación con los políticos (91%).

El retrato de esta situación se muestra al referirse a 41 casos de corrupción de gobernadores de los 63 que estuvieron en funciones entre 2000 y 2013, así como al valor que alcanzó la corrupción en 2013 cuando se ubicó en 347 mil millones de pesos, lo que representa el 9 por ciento del PIB del país.

Pero el sector privado no queda exento de este tipo de prácticas ilegales, ya que los principales motivos que derivan en esta situación son la necesidad de agilizar trámites, obtener licencias y permisos, impedir abusos de autoridad, ganar contratos y participar en licitaciones.

De acuerdo con el organismo patronal de la Zona Metropolitana de León, la campaña que van a poner en marcha es totalmente apartidista y tiene tres pilares: no dar mordida, no permitirlo y denunciar los actos ilegales.

Las redes sociales serán uno de los campos de batalla del organismo a fin de concientizar a los ciudadanos del daño que hacen la corrupción y un problema ligado a esta cuando no hay castigo a los responsables, la impunidad.

Ayer arrancó la campaña nacional y el viernes se va a realizar la firma simbólica de compromiso con funcionarios públicos y empresarios en el Foro Anticorrupción a donde asistirán entre otros el alcalde, el gobernador del estado y los representantes del Congreso del Estado y el Poder Judicial.

SOSPECHA

Los integrantes del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, del Poder Judicial de la Federación, magistrados José López Campos, Jesús Valencia Peña y Juan Solórzano Zavala, aplazaron este jueves la resolución final sobre el amparo interpuesto por el municipio de León ante quienes representan a la asociación civil “Club Social y Deportivo León” en la disputa por el estadio de fútbol y sus terrenos aledaños.

El motivo fue expuesto por uno de los magistrados, Juan Solórzano Zavala, respecto a la necesidad de revisar los amparos interpuestos por los derechohabientes de palcos y plateas por parte del cuerpo colegiado antes de ratificar o no la sentencia emitida el año pasado y que dejaba al municipio sin la propiedad del inmueble.

El argumento que ofreció el magistrado fue que es necesario escuchar a los ciudadanos que guardan un interés sobre el asunto, dado que ellos adquirieron derechos sobre una fracción del inmueble, lo que ayudará a tener mayor conocimiento sobre los perjuicios que la decisión podría tener sobre su legítima propiedad, toda vez que contribuyeron a la construcción del estadio junto con la aportación que hizo en su momento el gobierno del estado.

Esto permitió alargar el fallo, el cual será listado la próxima semana por el Tribunal y dar un respiro a las autoridades municipales. Cabe destacar que se van a incrementar los amparos de los derechohabientes de palcos y plateas en la medida que integren los documentos que sustenten el trámite legal ante las autoridades.

Es raro que la semana pasada, quienes representan a la asociación civil, que pelea la propiedad al estadio, hayan emitido una postura pública dirigida a los titulares de los derechos de palcos y plateas del Estadio León para que no entablaran los amparos ante las autoridades.

El argumento central de la asociación civil, fue que promover los amparos era una alarma que no correspondía a la realidad jurídica y procesal en el juicio que tenían contra el municipio por la propiedad del estadio, situación que no fue totalmente cierta ante la postura que planteó el magistrado, es decir, que ratificó que los dueños de palcos y plateas sí tienen un derecho sobre quienes hoy reclaman la propiedad del inmueble.

Por lo pronto se alargó la decisión y cualquiera que sea el fallo del Tribunal ya se puso otra piedra en el camino a quienes ya festinaban tomar la posesión del estadio, como lo tenían contemplado desde el momento que adelantaron a pedir que no se pusieran amparos a quien sí tiene un legítimo derecho sobre su palco y platea.