El Secretario de Desarrollo Social y Humano del Estado, Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, se deslindó ayer en Celaya de haber sido el organizador del desayuno de amigos panistas en León, al aclarar que a él también lo invitaron para habar de su visión de lo que pasa en el partido en su carácter de Consejero Nacional del PAN.

Aclaró que los oradores como el Coordinador de la Fracción del PAN en el Congreso del Estado, Éctor Jaime Ramírez Barba; las diputadas federales Alejandra Gutiérrez y Alejandra Reynoso así como la de la senadora Pilar Ortega, hablaron de temas relacionados con la paridad o la reelección, por lo que no hubo ninguna otra intensión electoral más que estar informados.

El funcionario estatal estuvo ayer con el gobernador Miguel Márquez en una gira de trabajo por el municipio de Celaya, donde entregó obras en la zona rural por 34 millones de pesos, y aprovechó para aclarar su postura respecto a la reunión, lo que derivó de ella así como el llamado que hizo el Comité Directivo Estatal de su partido para evitar hechos que pudieran constituir actos anticipados de campaña política.

Reveló que ha habido otras más reuniones a las cuales ha acudido y que tienen el mismo propósito, estar informados de lo que pasa en el partido, aunque no precisó si han sido convocadas por el Comité Directivo Estatal del PAN o otras estructuras alternativas a las que acuden los panistas.

A los medios de comunicación locales les dijo que aún no era tiempo para definir si participaría en el proceso de selección interno del PAN por la candidatura a la gubernatura del estado. Ya vendrán los tiempos políticos y electorales, que marcará el partido, y mientras no haya una convocatoria con las reglas de participación no podrá tomar una decisión firme al respecto, consideró.

Rodríguez Vallejo expresó que una vez que conozca la convocatoria que realice el partido, podrá estar en posibilidades de definir si continúa en su cargo como Secretario de Desarrollo Social y Humano u opta por buscar otra posición.

Sobre el llamado de atención que realizó el presidente del Comité Directivo Estatal del PAN, Humberto Andrade Quezada, para respetar el Estado de Derecho y los tiempos que marca el partido para los aspirantes a un cargo público en la elección del 2018, respondió que él no ha recibido ningún tipo de llamados aunque si es requerido, con gusto acudirá a explicar el motivo de su presencia en el desayuno, el discurso que pronunció y compartir su visión de lo que pasa en el partido.

Además descartó que haya señales de desunión en el PAN, derivados de la lucha por la candidatura a la gubernatura del estado, y manifestó que hay mucho trabajo por delante para los panistas, cada uno desde la trinchera que le toca.

Sobre las acusaciones que han hecho otros panistas, como el legislador federal, Ricardo Sheffield Padilla, de que presiona a los alcaldes con la entrega de recursos de los programas sociales para conseguir apoyo a su candidatura, señaló que están fuera de la realidad porque no hay un uso de recursos públicos a su favor.

El posicionamiento del funcionario estatal es pertinente, los propios panistas decidirán si es cierto o no, porque después del encuentro del sábado se generó una bola de nieve en su contra por los señalamientos de usar el aparato de gobierno a su favor, en la construcción de una candidatura que todavía ni siquiera se sabe bajo que método será definida y mucho menos si él será el designado o electo por los panistas.

Previo al evento, el gobernador del estado, Miguel Márquez, también salió al paso a defender a los funcionarios estatales y alcaldes panistas que asistieron al evento mientras que el Secretario de Gobierno, Antonio Salvador García López, informaba que habría una revisión al interior de la dependencia a su cargo para identificar si los funcionarios a su cargo, que participaron en el encuentro, usaron recursos públicos con fines electorales.

G100

El director general del G100, Gabriel Padilla, anunció ayer la apertura de sucursales de Banamex, Banorte, Banco del Bajío, Santander e Intercam, junto con dos bancos japoneses dentro de sus instalaciones ubicadas en el Guanajuato Puerto Interior.

Adelantó que ya hay una firma de carta compromiso para que lleguen las nuevas firmas financieras japonesas a operar en Guanajuato dentro del corporativo G100 (en un par de meses estarán en operaciones), que se suman a las sucursales de Banco de Tokio y Banco de Hiroshima, que ya están presentes en Guanajuato.

El directivo del corporativo de negocios ubicado en este polígono industrial y logístico explicó que en este momento hay 70 empresas que ya ocupan sus instalaciones, entre ellas UST Global con 200 ingenieros que harán Software para compañías internacionales o CLAUGTO que aglutina a las empresas del sector automotriz y autopartes que operan en el estado de Guanajuato, Pirelli, Michelín y otras empresas denominadas TIER1 para el sector automotriz, por mencionar algunas firmas.

Del total de las empresas que ya se ubican en este edificio, 15 son de origen japonés y están dedicadas a los servicios logísticos y hay alrededor de 10 empresas nacionales con presencia nacional además de las principales firmas automotrices; el resto son tienen una presencia multinacional en el mercado.

G100 es el primer edificio sustentable que está certificado por los organismos internacionales en desarrollo ambiental y arquitectónico, y será la sede de 100 firmas nacionales e internacionales que provean servicios de diversa índole a las empresas que operan en el Guanajuato Puerto Interior.

Su construcción tardó tres años y ya cuenta con un club deportivo y en breve serán abiertas otras como un área de servicios de alimentos (Chilis, Parrilla Argentina, entre otros cuatro); hoteles (Marriot y Staybridge), entre otros como un Distrito Financiero.

El empresario participó ayer en la inauguración de la oficina de vinculación de la Ibero León, y en la firma de un convenio dentro del ámbito de la educación continua para fomentar la capacitación de las empresas que forman parte de la comunidad G100 así como un convenio para realizar prácticas profesionales. El Rector de la Universidad Iberoamericana de León, Felipe Espinosa Torres; el director general del Guanajuato Puerto Interior, Luis Quirós y Gabriel Padilla firmaron el convenio.

En este marco, el director del Guanajuato Puerto Interior, Luis Quirós, adelantó la visita de un grupo de inversionistas suizos que tienen interés en abrir una planta de autopartes, proveedor de la industria llantera, ante las expectativas de crecimiento que se tienen para el sector automotriz en Guanajuato.

El próximo 19 de abril estarán en Guanajuato para concretar el anuncio de inversión, que complementará su presencia en el mercado de Norteamérica una vez que ya tienen plantas en China y Esolvenia. Sería proveedor de las empresas que fabrican llantas en Guanajuato y en la región como son Pirelli, actualmente, y Michelín, próximamente.

El proyecto de la empresa de origen suizo confirma la confianza que tienen los inversionistas en el estado a pesar de la incertidumbre que ha generado el viraje en la política comercial que anunció el nuevo gobierno de Estados Unidos.

El Guanajuato Puerto Interior tiene 108 empresas de 18 países que están enfocadas a la industria autopartes y automotriz, principalmente.

ESTADÍSTICAS

La Secretaría de Seguridad Pública de León reportó a los integrantes de la Comisión de Gobierno y Seguridad Pública que entre enero y marzo se reportaron 97 homicidios dolosos en la ciudad mientras que hasta el 4 de abril ya van 7. En total 104 homicidios dolosos.

Y aportó un dato más para dar contexto a la cifra, que el 59 por ciento de las víctimas tenían antecedentes de una o más detenciones por la policía municipal, principalmente por la venta o consumo de droga y portación de arma entre otras.

Ayer, el alcalde Héctor López Santillana retomó esta información y confirmó la posibilidad de que esta situación sea producto de la disputa por la plaza local entre grupos de la delincuencia organizada, a lo que agregó que más del 60 por ciento de los asesinados ya habían sido detenidos por las autoridades municipales pero liberados bajo el nuevo sistema de justicia penal.

También se refirió a la solicitud formal que realizó a la Secretaría de la Defensa Nacional para que el ejército patrulle las zonas rural, boscosa y serrana así como las limítrofes con otros municipios y estados, donde tienen mayor capacidad de maniobra que los cuerpos municipales de seguridad.

A esto agregó que se va a ajustar la táctica junto con las corporaciones estatales y federales que participan en las labores de seguridad a fin de contener la situación que se ha registrado en la ciudad, respecto a los homicidios dolosos.

En contraste, el Observatorio Ciudadano de León y el Consejo Coordinador Empresarial de León volvieron a cuestionar los resultados de la Secretaría de Seguridad Pública y en particular de la Policía Municipal, tal y como lo planteó el lunes el legislador panista, Miguel Ángel Salim Alle, al referirse al repunte en la violencia en la ciudad.

La sociedad todavía no ve con claridad resultados que permitan evaluar positivamente el desempeño de los cuerpos de seguridad municipales y menos cuando se suman 104 homicidios dolosos en un muy mal arranque de año.