REVUELTO

Durante la reunión de la Comisión de Gobierno, Seguridad Pública y Tránsito, se volvió a cuestionar al secretario de Seguridad Pública de León, Luis Enrique Ramírez Saldaña, y la necesidad de abrir la información que genera la dependencia a los integrantes del Ayuntamiento y plantear soluciones que contribuyan a reducir la incidencia delictiva, en especial en delitos de alto impacto como los homicidios dolosos.

En la sesión participaron el síndico Luis Ernesto Ayala Torres y los regidores Salvador Sánchez Romero, José Luis Manrique, Jorge Cabrera y Alejandro Alaniz Rosales del PAN junto con Salvador Ramírez Argote del PRI y Sergio Contreras del PVEM.

Al llegar a los asuntos generales en la orden del día, el regidor Sergio Contreras hizo una petición al presidente de la Comisión, Luis Ernesto Ayala Torres, para que se revise el trabajo de la Secretaría de Seguridad Pública en 2016 junto con los resultados de las acciones e indicadores delictivos que prevalecen en la ciudad.

Explicó que hay una confusión entre los organismos de la sociedad civil sobre los datos que genera la dependencia municipal y pidió que se ofrezca la información correcta para abordar el tema entre los integrantes del Ayuntamiento.

Lo anterior, porque el síndico Carlos Medina Plascencia entregó un documento en donde hace una revisión del comportamiento de los indicadores delictivos y difiere con los datos ofrecidos por organismos ciudadanos que evalúan el desempeño de la administración municipal.

Luego el regidor del PRI, Salvador Ramírez Argote, explicó que es necesaria la presencia del secretario de Seguridad Pública en las reuniones de la Comisión de Gobierno, Seguridad Pública y Tránsito para que pueda atender las dudas y cuestionamientos de los integrantes de este grupo de trabajo en la materia.

En su intervención denunció que en las instalaciones de la feria había una unidad de la Policía Municipal que tenía las llantas ponchadas y en vez de vidrios en las ventanas había plástico, lo que daba una mala imagen de la corporación.

Luego, el regidor del PAN, José Luis Manrique, pidió información a los responsables de revisar el tema de la constitución del fideicomiso de seguridad, donde el municipio aportó 50 millones de pesos junto con otros 50 millones de pesos por el gobierno del estado, para fortalecer este rubro. Solo sabemos que se aportaron 100 millones de pesos a un fideicomiso pero no conocemos los alcances de esta medida, cuestionó.

Al concluir el encuentro, Ramírez Argote, pidió al alcalde reconsiderar la permanencia de Luis Enrique Ramírez Saldaña al frente de la Secretaría de Seguridad Pública, a lo que el síndico Luis Ernesto Ayala Torres respondió que sí hay resultados en la disminución de robos a casa habitación, negocios y en el desmantelamiento de bandas de asaltantes, por lo que no procedería la demanda de su destitución.

El presidente de la Comisión explicó que hay un tema que tiene preocupados a los integrantes del Ayuntamiento y se refiere a los homicidios dolosos que se han registrado en el arranque del 2017 aunque este asunto es responsabilidad del gobierno federal, en donde Ramírez Saldaña colabora con la Procuraduría General de Justicia con la aportación de información y operativos que se requieren para coordinar los esfuerzos para atender este problema.

Afirmó que el secretario de Seguridad Pública de León ha realizado un trabajo serio y que se mantendrá el apoyo a sus labores, esa ha sido la decisión del alcalde, para avanzar en la reducción de la incidencia delictiva en la ciudad.

Mientras los integrantes de la Comisión de Gobierno, Seguridad Pública y Tránsito ofrecían su versión sobre los problemas de seguridad y la respuesta institucional para atender el asunto, el síndico Carlos Medina Plascencia insistía en las bondades del Centro de Inteligencia en Seguridad que propone para mejorar el sistema y plataforma tecnológica que darían mejor soporte a la actuación de los cuerpos policíacos.

Aclaraba que no tiene ningún conflicto de interés con la empresa proveedora del servicio y la tecnología; que invitó a un alcalde del Estado de México para que presente los resultados obtenidos de la plataforma de seguridad que proponía para León a los integrantes del Ayuntamiento y que era necesario que se entendiera para qué sirve el modelo.

Medina Plascencia se negó a emitir una evaluación del desempeño del Secretario Ramírez Saldaña y solo hizo referencia a que había indicadores que permitirían evaluar si León está mejor ahora que antes.

Cabe aclarar que según fuentes municipales, el secretario de Seguridad Pública no estuvo en la reunión de la Comisión y donde fue el tema central del debate porque acudió a una cita en la Ciudad de México para revisar un tema relacionado con el Fortaseg y no por huir a los cuestionamientos que hicieron los regidores y síndicos sobre su desempeño.

Finalmente, el alcalde Héctor López Santillana, en un encuentro que sostuvo con la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría (CNEC) delegación León sostuvo que hay intentos por desestabilizar su administración por intereses políticos y personales.

PRONUNCIAMIENTO

La Asociación de Universidades confiadas a la Compañía de Jesús en América Latina y del Sistema Jesuita en México emitió ayer un pronunciamiento ante las políticas discriminatorias y excluyentes que impulsa el gobierno de Donald Trump con un total rechazo a las medidas que discriminen o excluyan a cualquier persona, en especial a los inmigrantes en los Estados Unidos.

El Sistema Universitario Jesuita, reiteró su compromiso con la formación integral de las personas, sustentado en la igualdad, en el fortalecimiento de la diversidad y en el respeto y garantía de los Derechos Humanos.

En congruencia con estos principios rechazó la política del nuevo gobierno de los Estados Unidos contra los inmigrantes que viven en dicho país, al igual que lo han realizado otros países en el mundo.

Se hace referencia a los estudiantes sin documentos que se ven amenazados por la Orden Ejecutiva que implementa la Acción Diferida para los llegados en la infancia, ya que la condición migratoria es una medida administrativa que jamás podrá anteponerse ni restringir los derechos universales a la igualdad y la educación.

Explica el texto que difundió la Universidad Iberoamericana de León que se vive un momento histórico, en el que las universidades deben contribuir a generar una conciencia de pertenencia a una ciudadanía global, a través de la integración del estudiantado, con el objetivo de hacer tangible la pertenencia a una misma humanidad.

Agrega que en congruencia con el compromiso con la justicia y la transformación de la realidad social, se declara la innegable protección y respeto a todos los estudiantes, sin importar su estatus migratorio, quienes contribuyen con sus experiencias, cultura e ideas, a la misión de tender puentes, por lo que se rechazan los muros aislantes.

De igual forma, se explica que las universidades jesuitas en México y el resto de América Latina se comprometen a asesorar y orientar académica y jurídicamente a los estudiantes que sean deportados o retornen debido a su estatus migratorio, con los criterios comunes que las universidades de este sistema han establecido para tal efecto así como cuidar el proceso de llegada e integración.

El documento lo firman el rector de la Universidad Iberoamericana de León, Felipe Torres Espinosa, junto con los otros rectores de la Universidad Loyola del Pacífico; el ITESO; el Instituto Superior Intercultural Ayuuk de Oaxaca; la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, Puebla y Torreón así como el presidente de la Asociación de Universidades Confiadas a la Compañía de Jesús en América Latina.

EXGOBERNADORES

La aspirante del PAN a la candidatura por la Presidencia de la República, Margarita Zavala, se reunió ayer en la tarde con algunos de los principales exgobernadores para sostener un diálogo sobre las experiencias exitosas de cada uno de los invitados, entre ellos el senador Juan Carlos Romero Hicks, quien ocupó la gubernatura de Guanajuato del año 2000 al 2006.

De acuerdo con las versiones periodísticas que se ventilaron sobre el encuentro algunos de los asistentes fueron Marcelo de los Santos Fraga, exgobernador de San Luis Potosí; Emilio González Márquez y Alberto Cárdenas Jiménez, exgobernadores de Jalisco; José Guadalupe Osuna Millán, exgobernador de Baja California; Fernando Canales Clariod, exgobernador de Nuevo León; Ignacio Loyola Vera, exgobernador de Querétaro; Alejandro González Alcocer, exgobernador sustituto en Baja California y Juan Carlos Romero Hicks, exgobernador de Guanajuato.

En el PAN hay un cuadro de exgobernadores que podrían tener capacidad para asumir la candidatura de su partido por la Presidencia de la República, no únicamente Rafael Moreno Valle, quien acaba de dejar el gobierno de Puebla; Ricardo Anaya, actual presidente del Comité Ejecutivo Nacional o la propia esposa del presidente Felipe Calderón Hinojosa.

El sábado pasado, el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo, se destapó en su aspiración por alcanzar la candidatura a la Presidencia de la República y seguramente en el camino habrá otros que sigan sus pasos para engordar la caballada del PAN.

Hay algunos exgobernadores que ya intentaron alcanzar esa posición y no lo lograron, como es el caso de Alberto Cárdenas Jiménez, que en su momento se autodefinió como el caballo negro de la contienda en 2006 y fue derrotado por Felipe Calderón Hinojosa. El exgobernador de Jalisco es uno de los promotores más fervientes de Margarita Zavala a través de las redes sociales.

En el caso de Juan Carlos Romero Hicks asistió a la reunión en su carácter de exgobernador y atendió la cortesía de Margarita Zavala, lo cual no significa que apoye su proyecto político porque hasta ahora el senador no ha hecho público ningún pronunciamiento respecto a sus simpatías, una vez que siempre ha sido respetuoso de los propios tiempos que marca su partido y la ley.

Recientemente ha tenido un protagonismo importante en las comisiones donde participa, en especial en los asuntos relacionados con la educación y relaciones exteriores, lo que abre la cancha a tener otras aspiraciones políticas.

Otro de los exgobernadores de Guanajuato que se ha visto cerca de Margarita Zavala es Carlos Medina Plascencia, quien según las versiones filtradas a los medios de comunicación capitalinos, sería uno de los asistentes al encuentro, aunque en esos momentos el síndico estaba en León en una reunión de la Comisión de Hacienda que preside.

La otra ausencia es de Juan Manuel Oliva Ramírez y Vicente Fox, el primero quien ha tenido una serie de actividades políticas en otros estados del país y fue gobernador cuando Calderón Hinojosa fue presidente de México, mientras que el segundo trae pleito cazado con su sucesor y nunca se sentaría en la mesa a compartir el pan y la sal con la pareja de su exsecretario de Energía, autonombrado hijo desobediente y que fue destapado sin su consentimiento por el exgobernador de Jalisco, Francisco Ramírez Acuña.