COMPARECENCIA

La Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado determinó el mecanismo para que comparezcan los Secretarios de Salud y Finanzas, Ignacio Ortiz Aldana y Juan Ignacio Martín Solís, respectivamente, a las Comisiones de Salud Pública y Hacienda y Fiscalización el próximo 20 de febrero para aclarar que el proceso de licitación del contrato de compra de medicamentos fue transparente y que no hay ningún riesgo para los usuarios de insulina que provee el Seguro Popular.

El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Éctor Jaime Ramírez Barba, junto con los legisladores que integran este órgano legislativo, Beatriz Manrique Guevara del PVEM y Rigoberto Paredes del PRI, explicaron la necesidad de que ambos funcionarios comparezcan ante las comisiones, y no ante el pleno, para explicar de manera clara cuáles fueron los mecanismos de adquisición y que no existe riesgo en el consumo del medicamento para tratar a los pacientes que requieren insulina.

El asunto ha generado polémica a raíz de la asignación del contrato por mil 600 millones de pesos para la compra de medicamentos a dos empresas y la eliminación de un tercero que no pudo comprobar legalmente los requisitos establecidos dentro de la convocatoria así como la difusión de un reportaje televisivo en donde se asegura que la insulina era de manufactura china.

Este jueves en la mañana, se aclaró que el motivo de la comparecencia es para que los funcionarios ofrezcan información sobre el proceso de licitación y si la calidad de los medicamentos contra la diabetes cumplen con las normas y criterios establecidos por Cofepris, organismo federal que regula la calidad de las medicinas en México.

Ramírez Barba explicó que esta propuesta se hizo por el PAN y que ciertamente no será una comparecencia ante el Pleno del Congreso del Estado porque se busca encontrar los elementos que permitan garantizar que las medicinas que se proporcionan a través del Seguro Popular cumplen con las disposiciones sanitarias. Esto evitaría que los pacientes dejen su tratamiento al ser confundidos con las referencias de que se distribuyó un medicamento pirata, situación que aseguró es completamente falsa.

El propio legislador del PRI, Rigoberto Paredes, coincidió en que el asunto debe ser abordado con seriedad para evitar que se vea como una cuestión política, aunque mostró su desacuerdo en que no se haga la comparecencia al Pleno. De todas formas, los legisladores interesados en el asunto podrán participar en la reunión con los titulares de las dependencias estatales, de Cofepris y de los integrantes formales de las Comisiones de Salud Pública, Finanzas y Fiscalización.

Por su parte, la legisladora del PVEM, Beatriz Manrique Guevara, aclaró que no se enviará ningún cuestionario a los funcionarios sino que dentro de la reunión de las comisiones cada fracción parlamentaria deberá ir preparada con las preguntas básicas que son de su interés aclarar respecto al medicamento que permite el tratamiento de control de la diabetes.

El legislador del PAN, Ramírez Barba consideró que el Congreso del Estado tiene la obligación de dar una garantía absoluta a los ciudadanos y pacientes, que usan el medicamento que proporciona el gobierno para tratar su enfermedad, de que la insulina es segura y efectiva. No deben quedar dudas porque sería pésimo que a raíz de la difusión de la nota que cuestiona el medicamento, los pacientes abandonen su tratamiento, ya que derivaría en complicaciones graves. La diabetes es una de las enfermedades que causa más casos de discapacidad y muerte en el estado, de ahí la importancia de aclarar suficientemente el tema.

Sobre este caso, los legisladores federales del PRI por Guanajuato, encabezados por su coordinador Ricardo Ramírez Nieto, plantearon que era necesaria una investigación a fondo para determinar si hubo alguna irregularidad en la adjudicación del contrato a dos empresas proveedoras de medicamentos que en 2013, así como clarificar si hubo o no algún efecto negativo a la salud entre los pacientes diabéticos que recibieron tratamiento con insulina.

***

Los legisladores federales del PAN, con Alejandra Gutiérrez al frente, condenaron la acusación falsa del PRI respecto a que la insulina era un producto pirata, por lo que les exigió a los legisladores de ese partido documentarse sobre el caso una vez que quien otorga las autorizaciones sobre los medicamentos es la Cofepris, un organismo federal.

RENOVACIÓN

Durante la sesión del Ayuntamiento de León se aprobó por mayoría de votos la conformación del nuevo Consejo Directivo del Patronato del Parque Metropolitano tras una gestión que dejó muchos pendientes al haberse manejado el área natural protegida sin criterios ambientales y mucho menos con transparencia en las decisiones que hoy tienen ese espacio con varios problemas legales pendientes.

El Alcalde presentó una propuesta para la integración del Consejo donde se ratifica los nombramientos de Gabriela Padilla Alcalá, Juan Gerardo González Leñero, Jaime Baños Kern, Lorenzo Arturo Rodríguez López, José Luis García Velázquez, Pedro Camarena Torres, Thomas Alfred Trivilino Reed, María Linaloe Galicia Zamora y Yuri Contreras Cedi.

Por parte del Ayuntamiento participarán en el Consejo los regidores José Luis Manrique Hernández, Bety Yamamoto Cázares y Jorge Cabrera González, los que se suman Ricardo de la Parra Barnard y Gloria Magaly Cano de la Fuente.

Este grupo de personas tendrán bajo su responsabilidad retomar el rumbo ordenado del área natural protegida que en los últimos años registró una serie de hechos lamentables por las malas decisiones de su anterior Consejo, en especial en los casos de la construcción de una cafetería sin el permiso de la Comisión Nacional del Agua; el deterioro ambiental a causa de conciertos y eventos masivos dentro de sus instalaciones junto con la pérdida de 10 mil metros cuadrados de un juicio con un particular.

El último escándalo dentro del Consejo anterior fue la decisión que tomaron para promover una negociación con una empresa que ya había fracasado en un evento anterior y que ahora pretendía traer al parque un concierto de un artista de moda.

*** Cualquiera que sea el responsable de encabezar la presidencia del organismo que toma las decisiones sobre el Parque Metropolitano debe tener claro cuáles fueron los errores que cometieron sus antecesores para evitar caer en la tentación de ver al área como una extensión del jardín de su casa.

Además tendrán el reto de replantear la organización del Festival Internacional del Globo, un evento que ha rebasado la capacidad del parque y donde nunca se rinden cuentas claras por parte de los organizadores privados.

La decisión de integrar el nuevo consejo se retraso varias semanas, formalmente debió haber estado constituido en diciembre pasado, pero al parecer no se encontraban a los valientes que quisieran entrar al Metropolitano, un espacio ambiental que terminó con varias novelas por los intereses económicos que se manejan en torno a los eventos que ahí se organizan.

REFUERZOS

El Gobierno del Estado anunció ayer medidas extraordinarias de seguridad para combatir la ola de homicidios que se registra en los municipios de León y San Francisco del Rincón, tal y como lo adelantó ayer el alcalde Héctor López Santillana después de una conversación que tuvo con el procurador general de Justicia del Estado, Carlos Zamarripa Aguirre.

Ayer, el Alcalde de León junto con el de San Francisco del Rincón, Ysmael López García; el secretario de Seguridad Pública del Estado, Álvar Cabeza de Vaca, y el procurador general de Justicia, Carlos Zamarripa Aguirre, dieron a conocer las medidas que se aplicarán, entre ellas una mayor presencia de efectivos de las Fuerzas de Seguridad Pública estatales (más de 200), para contener a las bandas de la delincuencia organizada que disputan la plaza en esta zona de Guanajuato.

Habrá un equipo especializado de fiscales para atender puntualmente cada uno de los homicidios que se han registrado en ambos municipios, los cuales han despuntado en los meses de enero y febrero. Estas tareas serán apoyadas por más elementos de la Agencia de Investigación Criminal para los operativos conjuntos entre los tres órdenes de gobierno.

Otro de los temas que se abordó en esta reunión de los responsables de la seguridad y procuración de justicia del estado con los alcaldes de León y San Francisco del Rincón, fue que se va a proponer a las autoridades federales y a las fuerzas castrenses una mayor participación para reforzar el apoyo en los operativos que se van a realizar en ambos municipios.

También quedó claro que las medidas de inteligencia, reacción e investigación se instrumentarán de inmediato y tendrán vigencia el tiempo que sea necesario según lo que planteó el Secretario Cabeza de Vaca.

Apenas ayer, en San Francisco del Rincón, fueron asesinadas cinco personas en su domicilio particular, entre ellas una mujer y un menor de edad, mientras que en León continuaron los homicidios, en una tendencia creciente desde el arranque de este año.

Ahora hay que esperar a ver resultados y que la situación no se salga de control ante una mayor operatividad de los cuerpos de seguridad municipales, estatales y federales.