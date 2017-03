SORPRESA

A unos días de que el secretario de Seguridad Pública del Estado, Alvar Cabeza de Vaca, acuda al Congreso del Estado para la Glosa del V Informe de Gobierno, podría llevar bajo el brazo una sorpresa para los legisladores de oposición que preparan la ofensiva contra el gobierno de Miguel Márquez, por lo que a su consideración ha sido uno de los principales fracasos en la administración estatal, la inseguridad y el gasto millonario de Escudo.

Sucede que la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, órgano de fiscalización del propio Congreso, ya tiene los resultados de la auditoría que realizó al programa Escudo y a otras áreas sustantivas de la Secretaría de Seguridad Pública y en donde se vuelve a ratificar que no hubo mal uso de recursos públicos.

Esta auditoría integral fue solicitada por el propio secretario de Seguridad Pública del Estado al Congreso con la finalidad de despejar las dudas sobre el desempeño de la dependencia a su cargo y uno de sus principales programas tecnológicos llamado Escudo y que costó alrededor de 2 mil 700 millones de pesos y fue puesto en marcha en abril de 2014.

Y es que de manera reiterada se ha señalado a la Secretaría de Seguridad Pública por su presunta ineficiencia en la contención de delitos relacionados con el fuero común, aunque es una responsabilidad compartida con los municipios, o delitos del fuero federal, donde la federación tiene la función asignada por ley.

Para nadie es un secreto que el tema de seguridad y justicia será el platillo principal para los legisladores de oposición durante la Glosa del secretario Alvar Cabeza de Vaca y del Procurador de Justicia del Estado de Guanajuato, Carlos Zamarripa Aguirre, programada el próximo 22 de marzo en la sede del Palacio Legislativo.

El PRI de manera anticipada centró la crítica en el rubro de seguridad durante el V Informe de Gobierno, al que no asistieron los legisladores locales, y esa será una de las líneas estratégicas para reposicionar a su partido frente al gobierno, al argumentar que hay un fracaso de los programas de seguridad por el incremento en el alza de homicidios dolosos.

De acuerdo con fuentes que siguen el tema de la auditoría desde que fue solicitada por el funcionario responsable de Escudo, el órgano fiscalizador no encontró anomalías graves dentro de la aplicación de recursos públicos una vez que se documentó cada peso que se ha invertido en el fortalecimiento de la seguridad pública en el estado.

Con el dictamen de la auditoría, los legisladores tendrán que posibilidad de revisar por su cuenta el trabajo de los auditores y seguramente van a encontrar elementos que les ayuden a desistir de su idea que hay una mala aplicación de recursos para contener la inseguridad en Guanajuato.

Por otra parte, hay algunos indicadores que deberán analizar bien los legisladores de oposición antes de soltar el dato el alza en los homicidios dolosos en Guanajuato. Según las cifras oficiales, del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, el estado ocupa la posición número 13 en cuanto a homicidios dolosos, una posición que no es la peor en un contexto donde 2016 ha sido el año más violento en la administración del presidente Enrique Peña Nieto y una de las más altas desde que se mide este tipo de delitos en el país.

Otro punto que deberán tener en cuenta quienes vayan a cuestionar el alza en los homicidios dolosos es que una gran mayoría están relacionados con actividades del crimen organizado, y que por ley es atribución del gobierno federal atender en cualquiera de los estados en que se presenten. Los casos recientes en León y San Francisco del Rincón, donde hay un operativo extraordinario de las autoridades municipales y estatales, es prueba de ello.

La ausencia de los cuerpos federales en Guanajuato ha sido uno de los señalamientos reiterados del gobierno estatal ante las autoridades federales y para muestra un botón, de los 300 efectivos que anunció la Secretaría de Gobernación hace unas semanas únicamente llegaron 150 y se tuvieron que ir a otras entidades que tienen severos problemas de seguridad.

Esta desatención del Gobierno Federal es uno de los principales temas en el debate público en los meses siguientes y podría abrirse dentro de la Glosa del V Informe de Gobierno, así que es mejor que los legisladores que quieran cuestionar los resultados en materia de seguridad vayan bien preparados si no quieren errar los tiros ante el secretario de Seguridad Pública del Estado y el Procurador de Justicia del Estado.

Los resultados de la auditoría serán un respiro para el funcionario estatal más cuestionado en la administración de Miguel Márquez y sobre todo ante el escenario electoral que viene, donde se buscará por todos los medios desacreditar el trabajo del gobierno panista.

COSTOS

El presidente de la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato, Luis Gerardo González García, alertó a los expositores de Sapica sobre un tema que tiene preocupado al sector y que podría descapitalizar a la industria si no se toman en cuenta las medidas adecuadas en la comercialización de calzado.

Se refiere al alza de casi un 12 por ciento en los insumos para la manufactura de calzado y las pocas posibilidades que se tienen para hacer ajustes en el precio final del producto dadas las condiciones económicas en el mercado interno y al control que tienen los principales mayoristas en el país, lo que impide hacer el ajuste en los precios finales del producto.

Seguramente habrá muchos industriales que van a buscar vender la mayor cantidad de calzado que puedan durante Sapica, pero deben tener bien definida su estructura de costos para evitar problemas de capitalización y compra de insumos más caros cuando quieran cumplir con los contratos.

González García fue muy claro con los zapateros que exponen en Sapica, deben revisar sus costos para que con el precio de venta puedan recuperar su inversión y estén en posibilidad de volver a producir calzado. Esto evitará que tengan pérdidas por vender debajo de los costos de manufactura.

De acuerdo con las estimaciones de la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato se tiene un alza promedio del 12 por ciento en sus principales insumos, derivado del ajuste en el tipo de cambio, los incrementos en los servicios como electricidad y en los combustibles.

También debe haber un diálogo claro con los compradores y comercializadores que asistan a la exposición de calzado para que exista un reconocimiento a estos aumentos que hay en la elaboración del producto, en especial, en los componentes y materias primas.

Una de las principales dificultades que enfrenta la industria en general, y que se hace patente bajo las actuales condiciones del mercado, es la concentración de la compra de calzado en pocos comercializadores, situación que dificulta negociar condiciones favorables al fabricante. Los grandes compradores de calzado no reconocen los aumentos de costos que se han registrado en los dos primeros meses del año, se advirtió.

Por esta razón se va a insistir con las autoridades federales y estatales a que contribuyan a desarrollar mecanismos de financiamiento a pequeños comercializadores de calzado para ampliar la gama de clientes de los fabricantes.

Además el representante de los zapateros explicó que bajo las condiciones actuales del mercado, los fabricantes deben replantear sus esquemas de producción y productividad para incrementar su eficiencia con mejores prácticas de manufactura.

Los expositores de Sapica tienen confianza en que vendrán compradores internacionales a concretar negocios en México pero deben cuidar que los contratos sean favorables para ambas partes y eviten problemas de descapitalización en el futuro.

ROBO

El exalcalde Jorge Carlos Obregón Serrano ratificó ayer su postura respecto al debate sobre el estadio León, luego que un Tribunal Federal otorgará la posesión a la Asociación Civil que representa Roberto Zermeño y Héctor González: es un abuso y un robo a los ciudadanos.

El pasado 23 de febrero, Obregón Serrano ofreció su versión a través de su cuenta de Facebook sobre lo que representaría la decisión de entregar el estadio a favor de Roberto Zermeño y ayer, la reiteró.

Recordó que el acuerdo firmado en 2009 fue que Zermeño entregaba toda la propiedad de los terrenos del estado a favor del municipio a través del fideicomiso que se integró por los mismos ciudadanos. Entregó entonces el estadio, los colores, el escudo del equipo a cambio de 10 mil metros cuadrados del terreno que comprendía la esquina del bulevar Adolfo López Mateos y Vasco de Quiroga; el resto, que eran 63 mil metros cuadrados, donde está el estadio, se escrituraron al municipio.

Además, recordó, el Ayuntamiento aprobó la modificación del uso de suelo deportivo a comercial para que ese terreno tuviera un valor mayor y que compensara lo que Zermeño regularizó a favor del municipio, acuerdo que aprobó el propio fideicomiso ciudadano.

El exalcalde sostiene que Zermeño vendió ese terreno pero en el transcurso de los años se dio un error técnico legal en la disolución anticipada del fideicomiso y de ahí se valió para sacar ventaja otra vez a costa de los leoneses.

Una aportación para tener en cuenta de uno de los actores claves en esta larga disputa legal por el estadio León y sus terrenos.