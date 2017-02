ALZA

El Observatorio Ciudadano de León presentará las estadísticas de incidencia delictiva 2016 donde destacan en primer lugar el comportamiento de los homicidios dolosos, hechos que han derivado en la aplicación de un plan operativo extraordinario de las policías de los tres órdenes de gobierno junto con el Ejército Mexicano en la ciudad.

La inseguridad ha sido uno de los temas preocupantes para los leoneses, derivado de una serie de enfrentamientos entre grupos de la delincuencia organizada, los cuales se agudizaron desde mayo de 2016 y que se profundizaron en el primer bimestre del año.

En la presentación que hará el organismo de la sociedad civil destaca que entre 2015 y 2016, el número de homicidios dolosos se incrementó un 25 por ciento, de acuerdo con las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Mientras en 2011 se registraron apenas 116 homicidios dolosos en esta ciudad, la cifra pasó a 193 en el 2016. En 2011 la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes fue de 8, si se toma en cuenta que la población total del municipio fue de un millón 436 mil, 480 habitantes, y en 2016 se ubicó en 12 por cada 100 mil habitantes, con una población de un millón 578 mil 626 habitantes. El crecimiento de la tasa de homicidios entre 2011 y 2016 fue del 51.4 por ciento.

El organismo también va a mostrar una gráfica donde se explica el crecimiento de los homicidios dolosos por año, tomando como base 2011 cuando se registraron 116; 2012 con 179 casos; 2013 con 167 casos; 2014 con 169 casos; 2015 con 154 casos y 2016 con 193 en total.

Los analistas del Observatorio Ciudadano de León explicarán el comportamiento de los homicidios dolosos en la ciudad y en donde se deduce que son derivados de ajustes de cuentas entre grupos de la delincuencia organizada, aunque es necesario contener esta situación para evitar que se deteriore la inseguridad que perciben los ciudadanos.

Otro dato significativo que va a presentar el Observatorio Ciudadano de León es que del total de homicidios dolosos en el estado durante el 2016, al menos el 17 por ciento se reportó en la ciudad de León.

Por otra parte, dentro de la reunión de este jueves en el Poliforum, que servirá de marco para presentar las cifras de incidencia delictiva en León durante el 2016, se tendrá la participación de un investigador del CIDE, Carlos Vilalta, quien expondrá el tema de Cohesión Social, “Juntos para trabajar, prevenir y mejorar”.

El experto tiene maestría en estudios urbanos por el Colegio de México y doctorado en la misma materia por Portland State University, y ha colaborado con organizaciones de la sociedad civil como México Evalúa, el Centro Regional de Excelencia para América Latina y el Caribe, el Comité Técnico Especializado de Información en Seguridad Pública del Inegi, el Laboratorio Nacional de Políticas Públicas del Conacyt y CIDE, además de encabezar el proyecto denominado Geocrimen.

Se dedica al estudio de los elementos espaciales y temporales del crimen y el miedo al crimen, las políticas de prevención, la estadística criminal y las poblaciones carcelarias. En el caso de su ponencia de este jueves a las 8:30 en el Poliforum de León, dará algunas coordinadas a los ciudadanos sobre los estudios de caso que ha realizado y en donde subraya la cohesión social como uno de los elementos esenciales para afrontar la inseguridad que se vive en el país.

El organismo que encabeza Luis Alberto Ramos no sólo presentará los datos de incidencia delictiva en la ciudad, y en especial aquellos de alto impacto en la percepción de los ciudadanos como es el homicidio doloso, sino que también trae expertos a compartir su experiencia en la construcción de la seguridad.

AMONESTACIÓN

El Secretario General del PAN, Alfonso Ruiz Chico, dejó entrever que los panistas que quieran brincar a otro cargo de elección popular en 2018 tendrán que ser muy cuidadosos para evitar ser amonestados por aquello de dedicarse al proselitismo político-electoral antes de cumplir con la función que tienen encomendada en estos momentos.

La gran duda es si el Comité Directivo Estatal tendrá la capacidad y resortes para activar mecanismos que contengan la onda grupera dentro del PAN que busca afianzar posiciones para la búsqueda de las candidaturas a las presidencias municipales, las diputaciones locales y federales así como la gubernatura. Ni siquiera tienen reglas definidas sobre cómo serán los procesos internos.

Es evidente que no tienen forma de contener las aspiraciones de los panistas que ya buscan el siguiente cargo público, así se ha evidenciado entre quienes empezaron con las tareas de formar estructuras para la lucha interna a la gubernatura y ahora entre quienes van a buscar encabezar al partido en la elección municipal de León.

Ayer, Alfonso Ruiz Chico aseguró que su partido está atento a que los funcionarios públicos y militantes panistas no ocupen el tiempo en apoyar a los aspirantes porque legalmente no son los tiempos que marcan las autoridades electorales y porque apenas se discuten las reglas internas para las contiendas del 2018.

Más allá de la normatividad interna del partido están las reglas electorales que observa y sanciona el INE y el Instituto Estatal Electoral del Estado de Guanajuato, y ahí hay una serie de antecedentes de denuncias nacionales sobre los actos que se presumen de proselitismo político por quienes aspiran a encabezar la candidatura a la Presidencia de la República. Lo mismo hay quejas de uso de recursos públicos, de una excesiva exposición mediática, de llamados al voto entre otras quejas que no han pasado de eso.

En el caso del PAN en Guanajuato, desde el año pasado se conformó una Mesa Política para definir las reglas de participación en el proceso a la par de la construcción de lo que será su plataforma política y la definición de los pasos que siguen para hacer la convocatoria interna a los militantes. Este proceso estaría listo en noviembre de 2017, no antes, pero los aspirantes anticipados es obvio que no van a esperar tanto tiempo para empezar a moverse.

Hay otro problema adicional que se presentará en este partido porque ni siquiera están definidas las reglas de la reelección a alcaldes y diputados locales, lo que va a complicar la ruta en la construcción de candidaturas a puestos de elección popular. Primero debe estar la ley, junto con el mecanismo interno, y luego definir quiénes de los que ocupan un cargo público pueden ser elegidos para repetir en el cargo para salir a competir con otros partidos, y segundo, se tiene que registrar a los órganos electorales cuáles serán los mecanismos de elección de candidaturas, esto último tendrá que ocurrir en septiembre de este año.

El llamado del Secretario General del PAN a los militantes fue que ya sean funcionarios, legisladores o que ocupen otros cargos dentro de la estructura interna del partido que se pongan a trabajar en su función y que en su momento se harán las convocatorias para que participen y canalicen sus aspiraciones.

La unidad del PAN se pondrá a prueba porque hay una corriente dentro del partido que va contra el orden establecido, ya se verá en el camino si la contienen o no.

SUSTO

Ayer, el Secretario de Turismo de Guanajuato, Fernando Olivera Rocha, sufrió un accidente cuando junto con otros dos colaboradores se dirigía en una camioneta de la dependencia estatal a la ciudad de San Miguel de Allende para acompañar al gobernador Miguel Márquez a una gira de trabajo.

La versión que ofrecieron las autoridades estatales que fue otro vehículo particular, de los tres que participaron en el percance, quien provocó el accidente donde, por fortuna, no se registraron lesiones de gravedad para ninguna de las personas involucradas.

Tras el susto, el funcionario estatal se incorporó a sus actividades, tuvo que estar un par de horas en observación con los médicos de un hospital público de la capital del Estado, porque tiene una agenda bastante apretada esta semana.

En la presentación del Rally 2017, en León, había la expectativa de que se reportara la situación del funcionario, y envío en su representación al subsecretario Octavio Aguilar Mata, y ahí sus compañeros de gabinete explicaron que las lesiones fueron menores y que se reincorporarían a sus actividades tras el tremendo susto.

En la agenda de la dependencia estatal están algunas actividades relevantes como la presentación que se hará este jueves en León del nuevo vuelo directo Bajío-Ixtapa Zihuatanejo, que estará a cargo de la aerolínea mexicana Transportes Aéreos Regionales (TAR) a partir del 9 de marzo.

Habrá un vuelo directo procedente de León hacia Ixtapa-Zihuatanejo los días jueves y domingos de acuerdo con la información que será presentada por la empresa aérea y las autoridades de turismo de los estados de Guanajuato y Guerrero y la Oficina de Convenciones y Visitantes de ese destino turístico.

Por otra parte, ayer se anunció la Secretaría de Turismo federal nombró a Guanajuato como sede del Día Internacional del Turismo 2017, debido a que ha sido modelo de sustentabilidad turística, el eje central del lema en este año por la Organización Mundial de Turismo.

Olivera Rocha tiene contemplado el lanzamiento de un premio estatal de sustentabilidad turística entre marzo y abril, Guanajuato Limpio, que busca involucrar a la sociedad y prestadores de servicios turísticos en el nuevo modelo de desarrollo sustentable de la actividad.

Además ya se prepara la participación del Pabellón de Guanajuato dentro del Tianguis Turístico 2017, que se realizará en Acapulco, Guerrero, para lanzar los nuevos productos que ofrecen los prestadores de servicios del sector.

Por fortuna, el accidente no pasó a mayores y el funcionario estatal se reincorporó a sus actividades, que como se planteó son bastantes y muy importantes para mejorar el desempeño de la entidad en materia turística.