CUMPLE

“Márquez Cumple y Vamos por Más”, es la frase distintiva para posicionar los avances en la gestión del gobernador del estado, Miguel Márquez, previo a su V Informe de Gobierno, y que arrancó con los promocionales de los principales logros en materia de empleo, educación e impulso al sector agroalimentario y rural durante el fin de semana.

Los logros económicos son los más relevantes que haya tenido una administración estatal en los últimos sexenios y así se demuestra con más de 10 mil 300 millones de dólares de inversión comprometida, más del doble de la meta original que se propuso el gobernador Miguel Márquez para la administración 2012-2018.

Esto ha permitido que en esta administración se generen más de 185 mil empleos, lo que coloca a Guanajuato, según las cifras del Imss y de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, como el cuarto lugar nacional. Además se han comprometido 75 mil empleos que generan 222 inversiones que arribaron a Guanajuato, una operación y otras ya próximas a su arranque.

Otro de los pilares del crecimiento económico de Guanajuato es la inversión que se destinó en 2016 en materia de obra pública, alrededor de 4 mil millones de pesos, y que tienen un impacto directo en más de 38 cadenas productivas relacionadas con el sector.

En materia de obra pública, sobresale la construcción del Eje Metropolitano de León-Silao, que va a agilizar el flujo de más de 120 mil automovilistas que circulan a diario por la carretera 45 y el bulevar Aeropuerto.

Este lunes se abrirá un tramo más para conectar el entronque de la carretera Silao-San Felipe hacia Loza de los Padres; en la construcción del tramo de Guanajuato Puerto Interior a León se invirtieron más de 440 millones de pesos. De Loza de los Padres al bulevar La luz se han arrancado los trabajos para conectar las dos vías con una inversión de 230 millones de pesos.

León ha sido uno de los municipios más beneficiados en materia de infraestructura vial pues se rehabilita el bulevar Hermanos Aldama; se amplía a cuatro carriles el bulevar Aristóteles; se pavimenta el bulevar Siglo XXI y se construyen los puentes La Venta y la Pompa, entre otras obras.

En inversión de infraestructura hospitalaria, el año pasado arrancó la construcción del nuevo Hospital General de León que tendrá 250 camas, la obra más importante de la presente administración.

En este mismo rubro de obra pública, se entregó en León el Cecyt 17 en las Joyas, en donde se invirtieron alrededor de 450 millones de pesos, lo que permitirá el acceso a la educación media superior a los jóvenes leoneses.

En materia de desarrollo social, la administración de Miguel Márquez, integró a más de 20 dependencias estatales con 142 programas de atención a un millón 200 mil personas que más lo necesitan, al focalizar los recursos en 339 zonas denominadas Impulso Social de los 46 municipios.

Uno de los rubros que ha recibido mayor inversión es la educación, más de 10 mil millones en lo que va de la administración, y este año se invertirán 2 mil 687 millones de pesos, a fin de mantener la cobertura universal en los niveles de primaria y secundaria, avanzar en la cobertura de educación inicial y preescolar y ampliar la cobertura del 80 por ciento en el nivel medio superior. Es importante destacar que se han otorgado un millón 650 mil becas y apoyos a los estudiantes por un monto de 2 mil 400 millones de pesos.

En lo que se refiere a salud, la administración estatal tiene a 3 millones 268 mil habitantes afiliados al Seguro Popular; se atienden a un millón 200 mil pacientes en estudios de laboratorio y 350 mil en radiografías cada año; se tiene la red de salud mental más grande del país con 143 unidades y más de 800 profesionales que atienden el área y realiza más de 16 mil cirugías extramuros, entre otros importantes avances en la atención de la población.

Se han realizado 15 nuevas obras en 10 municipios con una inversión de 346 millones de pesos; se otorgan 5.9 millones de consultas a través de la red de hospitales y 843 mil casos de urgencias anuales junto con 56 mil 852 nacimientos además de 119 mil 559 cirugías.

Estos son apenas algunos de los logros de la administración estatal en 2016 que serán presentados a los guanajuatenses esta semana cuando el gobernador rinda su V Informe de Gobierno.

RETOS

Ni los partidos de oposición pueden regatear que la gestión el gobernador del estado, Miguel Márquez, ha dejado buenos resultados en materia económica (inversión, empleo e infraestructura), así lo resumen los párrafos anteriores sobre los principales logros del ejercicio 2016 pero hay asuntos que requieren de un apretón de tuercas para poder cerrar la administración sin cuestionamientos.

Hay dos temas que tendrán que ser sorteados con mayor efectividad por la administración estatal ante las implicaciones que tienen para los guanajuanteses: las deportaciones de migrantes ilegales en Estados Unidos y el efecto negativo previsto por el ajuste del TLCAN si se endurece la postura contra las armadoras automotrices en México.

En el primero, es evidente que se deben implementar programas que ayuden a atenuar el cambio radical que viene ante el posible arribo de guanajuatenses que tienen una permanencia ilegal en ese país. Otro claro ejemplo es el tema de remesas, donde hace falta blindar los envíos que hacen los trabajadores a sus familias y que sirven para sostenerse todo el año, alrededor de 2 mil 400 millones de dólares anuales.

Y el segundo, que incluye la renegociación del TLCA, cualquier modificación al esquema actual tendría un impacto en el sector automotriz, pilar del dinamismos económico en los últimos años así como en las ramas tradicionales como el calzado, principal mercado de las exportaciones manufactureras, y en donde se hace necesario un plan económico emergente para evitar se colapsen las exportaciones, la inversión y el empleo.

El clúster automotriz de Guanajuato es un imán de inversiones y empleos, en los próximos meses seguirá el arribo de empresas que vendrán a sumarse a la región centro del país donde se ubicará la principal planta productiva de autos en México, a pesar de que algunos corporativos han anunciado nuevas inversiones en el mercado de Estados Unidos ante las presiones del presidente Donald Trump. Pero existe un riesgo real de que se frene este dinamismo si se endurece la postura de las autoridades estadounidenses en el TLCAN.

Los cuestionamientos sobre la asignación de contratos de medicinas y el proceso de compra de terrenos para la instalación de Toyota hasta el caso del homicidio de menores en San Miguel de Allende podrían ser librados a medida de que se abra la información para que los ciudadanos tengan la certeza de que se actuó conforme a la ley.

En materia política, a partir del V Informe de Gobierno, vendrá una etapa complicada para el gobernador Miguel Márquez y tiene que ver con la guerra intestinal que se anticipa en el PAN para conseguir la candidatura de su partido en el 2018. La paradoja es que los riesgos no vendrán de los partidos de oposición sino del propio PAN.

Primero, tendrá que contener las ansías de sus funcionarios para sumarse a los proyectos políticos que desde ahora se perfilan por la búsqueda de esa candidatura, uno de ellos dentro de una Secretaría de Estado, y en donde los ojos de los ciudadanos van a estar puestos para evitar el que se apuntale el proyecto político con los programas para combatir la pobreza y marginación social.

FOTOGRAFÍA

La última encuesta que se aplicó para conocer las preferencias electorales de los leoneses no es distinta a los ejercicios que han hecho de manera independiente consultoras, partidos y gobierno sobre lo que se vislumbra para el 2018 y los principales personajes que se identifican como los más conocidos, los partidos por los cuales hay intención de voto y las combinaciones que se podrían presentar en el escenario electoral municipal, estatal y nacional.

Hay que aclarar que una encuesta es únicamente una fotografía del momento sin que signifique que eso sea lo que finalmente vaya a suceder porque hay otros factores que inciden en la decisión de los electores cuando están en la urna para emitir su voto , tal y como se ha visto en distintas elecciones en el país.

El primer dato que brinca en las encuestas y no es nuevo porque en el proceso electoral del 2015 se mostró esta misma tendencia, es que el exalcalde y actual diputado federal, Ricardo Sheffield Padilla, junto con el exalcalde, exgobernador y actual síndico del Ayuntamiento, Carlos Medina Plascencia, son las figuras más reconocidas del PAN entre los leoneses.

Hay otros cuatro personajes del PAN dentro de la lista de personas que podrían aspirar a la alcaldía en 2018 pero que tienen un bajo nivel de reconocimiento entre los leoneses. Entre ellos están el diputado federal, Miguel Ángel Salim Alle; luego el coordinador de la fracción panista en el Congreso del Estado, Éctor Jaime Ramírez Barba, enseguida está el secretario de Desarrollo Social y Humano, Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, mientras que al final el diputado panista Juan Carlos Muñoz.

En cuanto al PRI, el personaje mejor posicionado entre los leoneses es el candidato eterno por la alcaldía, Jorge Videgaray Verdad; otro personaje que aparece en las encuestas y que empieza a ser mencionado como posible candidato del PVEM a la alcaldía es el regidor Sergio Contreras.

Una de las sorpresas que han observado las encuestadoras en León es que los ciudadanos identifican la marca Morena y Andrés Manuel López Obrador como el puntero para la elección presidencial del 2018. Luego están Margarita Zavala y Ricardo Anaya del PAN así como Miguel Ángel Osorio Chong del PRI.

Cada quien le podrá dar la interpretación a los datos que arrojan las encuestas pero no hay que perder de vista algunos asuntos que cobrarán mayor relevancia a medida de que se destapen las intenciones y aspiraciones de quienes buscan un cargo de elección popular en 2018.

Ricardo Sheffield Padilla vuelve a estar en la punta de las preferencias electorales; Morena y Andrés Manuel López Obrador aparecen con las mayores intenciones de voto; el PRI no tiene muchas posibilidades por el efecto negativo de una pésima evaluación del presidente Enrique Peña Nieto.

Finalmente, los actores políticos y sus partidos que buscarán la alcaldía en 2018 tendrán tiempo para mejorar su posicionamiento de cara a un electorado más exigente.