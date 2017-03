En la presentación del programa de inversión pública que hizo el gobierno municipal este lunes, el alcalde Héctor López Santillana aprovechó para dar un raspón a la pasada administración del PRI-PVEM, a pesar de que sugirió que los políticos deben estar más calladitos.

Primero subrayó la estrecha colaboración con el gobernador Miguel Márquez, no subordinación aclaró, que se refleja en la coordinación que existe entre el gobierno municipal y estatal para realizar las obras que requiere la ciudad.

Sostuvo que la relación entre las autoridades estatales y municipales no existía en el mismo nivel de comunicación y colaboración que hoy prevalece, sin que se pueda dejar de lado los constantes enfrentamientos políticos que existieron y se agudizaron en la pasada administración municipal.

También aseguró que su administración quiere resolver los problemas de fondo, no únicamente hacer obras de relumbrón, a pesar del costo político que a veces tiene que enfrentar por hablar con la verdad sobre los problemas que tiene la ciudad y las medidas de mediano y largo plazo que se tienen que instrumentar para atender la raíz o origen de las causas que propician la marginación o inseguridad.

Por ello, insistió que su gobierno no es de ocurrencias, que se tiene un plan y rumbo claro, en donde participa la sociedad civil; en el caso del programa que presentó ayer, reiteró que no es un plan de obra pública para fortalecer únicamente la infraestructura de la ciudad, sino un programa que va a transformar la ciudad al involucrar a la sociedad en las soluciones de los problemas que la aquejan.

Lo más fuerte de su mensaje vino casi al final de su intervención ante los invitados que acudieron al evento en el Teatro Bicentenario (comités de colonos rurales y urbanos así como organismos de la sociedad civil como los consejos de participación municipales) y ante las autoridades de los tres órdenes de gobierno que se dieron cita ayer en la mañana al lanzamiento del programa de inversión pública: en su gobierno no hay moches.

López Santillana sostuvo públicamente que las ocurrencias en el gobierno resultan caras y que la inversión pública anunciada para las obras que van a transformar la ciudad, se logró con ahorros derivados de la eficiencia en el uso de los recursos públicos y un plan estricto de austeridad en su administración.

Enseguida afirmó la frase de que en su gobierno no hay moches, en una clara alusión a lo que acusó el PAN en la pasada administración a quienes encabezaron el municipio bajo la alianza del PRI-PVEM.

Y eso que el propio alcalde había dicho antes de llegar a esta parte de su discurso que para transformar la ciudad, los ciudadanos y expertos deben participar más mientras que los políticos deberían permanecer más calladitos.

Finalmente, otro de los aportes del nuevo discurso político que dirigió ayer el alcalde a quienes asistieron al primer evento de la gira del gobernador Miguel Márquez en León, fue que este esquema de inversión pública para mejorar la conectividad y movilidad; rescatar los mercados y espacios públicos; un alumbrado público más eficiente, ciclovías, así como otras acciones ayer anunciadas, va a contribuir a tener un entorno más pacífico.

Los leoneses quieren vivir en paz, libres del crimen y la violencia que genera la delincuencia, además del acoso y violencia de género, aunque para eso se requieran de otras acciones que ya están listas para ser anunciadas en breve y que van a reforzar el plan de seguridad municipal.

INTELIGENCIA

Este fin de semana estuvo en León un experto en temas de inteligencia y seguridad para impartir una conferencia sobre el espacio cibernético y la seguridad pública; su perfil y experiencia en el tema podría ser de mucha utilidad para atender uno de los tres proyectos prioritarios de la Mesa de Seguridad y Justicia de León porque ya ha tenido éxito en otras encomiendas de este tipo.

Es un comandante retirado de las fuerzas de defensa israelí, perteneció al servicio de inteligencia y seguridad de su país y ahora tiene una empresa global enfocada a diseñar estrategias y plataformas de inteligencia, asentada en México, y es un investigador de los distintos fenómenos relacionados con la inseguridad.

Fuentes del gobierno municipal ya confirmaron que sostuvieron los primeros acercamientos con el experto a través de su secretario de Seguridad Pública, Luis Enrique Ramírez Saldaña, con el propósito de tener el respaldo y soporte de su empresa para desarrollar el área de inteligencia en León, una vez que los organismos de la sociedad civil lo propusieron como una alternativa viable en la materia.

La visión del experto no tiene que ver con comprar plataformas tecnológicas únicamente, sino con establecer un mecanismo confiable que integre capital humano y el análisis de información de manera estructurada para contener la comisión de delitos antes de su manifestación o disminuir los riesgos e impactos en el contexto de la seguridad en la localidad cuando aparezcan.

Hace unos días estuvo en León y presentó un panorama de los delitos cibernéticos (desde robo de identidad y fraudes financiero hasta la difamación con la difusión de videos íntimos) características y efectos (cuestan 3 mil millones de dólares en México), en donde propuso una metodología que ha desarrollado su empresa bajo el análisis estratégico de coyuntura (información sobre hechos) en el contexto de la seguridad pública.

En el caso de León, las cámaras empresariales y los organismos de la sociedad civil que integran la Mesa de Seguridad y Justicia han insistido hasta el cansancio que no se ve una estrategia de inteligencia articulada entre los cuerpos de seguridad.

Y es que si alguna vez se consideró integrar un equipo de inteligencia policíaca en la ciudad, no funcionó a raíz de los fenómenos delictivos que han impactado a los ciudadanos, además de que se notan carencias elementales de análisis que son realizados por los cuerpos de seguridad locales de cara a los resultados observados en el rubro de combate a la delincuencia.

Para suplir esa carencia, los integrantes de la Mesa propusieron al gobierno municipal que uno de los tres proyectos estratégicos que desarrollará el organismo dentro del Fideicomiso de Seguridad recién aprobado, sea precisamente fortalecer el esquema de inteligencia dentro del trabajo cotidiano de la Secretaría de Seguridad Pública de León.

Una vez que se constituyó la figura legal del Fideicomiso, sería muy relevante que las autoridades municipales y estatales puedan escuchar el planteamiento del experto en inteligencia israelí porque les va a dar muchas pistas de cómo construir este tipo de mecanismos y lo principal, les dirá con claridad para qué sirve, junto con los beneficios que tendría la ciudad si prospera el proyecto estratégico de la Mesa de Seguridad y Justicia.

ANTIPOPULISMO

Ayer le correspondió al secretario de Desarrollo Económico y Sustentable, Guillermo Romero Pacheco, asistir con la representación del gobernador Miguel Márquez al Centro Fox para inaugurar la reunión del Club de Madrid, donde se discuten los desafíos que enfrenta la democracia para lograr la inclusión social y en la definición de la agenda de buenas prácticas democráticas en la región.

El foro reúne a una serie de figuras públicas en México y en países latinoamericanos integrantes del llamado Club de Madrid, en torno a los retos por una democracia inclusiva en América Latina, encabezados por el expresidente de México, Vicente Fox ; la expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla; el expresidente de Uruguay, Luis Alberto Lacalle, entre otros.

También a representantes de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, el Instituto para la Economía y la Paz, la Fundación Konrad Adenauer, Naciones Unidas, entre otros organismos internacionales que trabajan a favor la inclusión social en las naciones latinoamericanas y del Caribe.

Los expertos de alto nivel y las figuras públicas tienen definido en su agenda, en el Centro Fox, abordar temas que van encaminados a fortalecer la democracia y cerrar paso al populismo.

En su mensaje, el secretario Romero Pacheco, les explicó a los exmandatarios y expertos que Guanajuato es un caso especial en materia de crecimiento económico y aplicación de políticas públicas que buscan la inclusión social, derivado de un plan estratégico con visión de largo plazo que inició su instrumentación desde hace varias administraciones y que ha tenido continuidad hasta la actual.

Les dijo, que el exgobernador Vicente Fox fue uno de los principales impulsores de Guanajuato en el mundo para promover el desarrollo económico (hoy es una de las entidades que mayor dinamismo muestra) y ahora al gobernador Miguel Márquez le toca invertir y propiciar mayor desarrollo social para incluir a las personas con menos oportunidades a mejores niveles de bienestar.

Se refirió a que en estos momentos de crisis e incertidumbre en el mundo, es más fácil que algunos líderes dentro de los nuevos gobiernos culpen a quienes vienen de afuera de la situación que viven y generan una sensación de miedo (Brexit o construcción del muro fronterizo entre México y Estados Unidos), que es caldo fértil para el populismo, contrario a las prácticas democráticas.

Romero Pacheco les afirmó que estas emociones de miedo, que siembran líderes populistas, son propicias para vender luego soluciones fáciles (realismo mágico), en donde se quiere desacreditar los beneficios de la democracia.

Habrá que esperar a ver las conclusiones a que llegan los expertos del Club de Madrid, aunque seguramente se pueden anticipar una de ellas, como es fortalecer la democracia ante la amenaza que representan algunos líderes populistas en América Latina, en especial, uno que tiene México y que va arriba en las encuestas de cara al proceso electoral del 2018.

ANTIPOPULISMO

Más tarde, el gobernador Miguel Márquez asistió al foro donde se encontraban ex funcionarios del gabinete de Vicente Fox, entre ellos Jorge Castañeda, Ruben Aguilar Reyes Tamez, Rodolfo Elizondo, Marta Sahagun, entre otros, con quienes se tomó la fotografía del recuerdo.