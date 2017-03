COMPLEMENTARIOS

El embajador de China en México, Qiu Xiaoqi, visitó el stand de Guanajuato en el Tianguis Turístico de Acapulco, en donde mencionó que ha estado en las dos ciudades Patrimonio de la Humanidad que tiene el estado en diversos festivales culturales.

Consideró que Guanajuato es uno de los destinos que podrían ser beneficiados con la promoción que hace México en su país, donde alrededor de 120 millones de chinos tienen el potencial económico e interés por visitar otros destinos en el mundo.

Desde la perspectiva del diplomático chino, existe una nueva relación entre su país y México, que va a permitir un mayor flujo de inversión en sectores estratégicos como infraestructura, energía, turismo, entre otros, además de que se van a fortalecer los vínculos comerciales y culturales entre ambas naciones.

En cuanto al nuevo entorno comercial que plantea el gobierno de los Estados Unidos y su posible impacto en las relaciones de México y China, planteó que independientemente de las decisiones que adopte la administración estadounidense, se mantendrá una estrecha relación y colaboración una vez que México es el segundo socio comercial más importante para su país en América Latina y China es el segundo socio de México en el mundo.

Se ha fortalecido la relación entre ambos países y en el futuro se va a tener un mayor acercamiento político, económico, comercial, cultural y turístico, de eso está seguro el Embajador de China en México.

Respecto al temor que han expresado algunas industrias manufactureras por las prácticas de comercio desleales que se han detectado con China, explicó que su país está interesado en invertir en México en sectores industriales, donde tienen una gran experiencia y una presencia fuerte en el mercado internacional.

Están analizando su participación en las Zonas Económicas Especiales, un esquema que anunció la administración de Enrique Peña Nieto y donde el embajador ve posibilidades de una mayor participación de los inversionistas chinos.

En el caso particular de la preocupación que han expresado los industriales guanajuatenses del sector textil y calzado, respecto a las prácticas de comercio de su país, consideró que no es necesaria.

La preocupación no tiene razón de ser, porque hay una relación comercial que beneficia a ambos países, pueden existir mecanismos de complementariedad económica en el sector industrial, expresó Qiu Xiaoqi.

Desde la perspectiva de los industriales guanajuatenses del sector calzado, México tiene un enorme déficit comercial con China, producto de una desmedida importación de productos que desplazan a las empresas nacionales, aunque el interés del gobierno de ese país es que vienen por más mercado, enfocados a las Zona Económicas Especiales, donde habrá una política que incentiva la inversión, por lo que se anticipa mayor competencia al fabricante local.

Durante la última visita del titular del SAT, Osvaldo Santín, a Guanajuato, en el marco de la apertura de SAPICA 2017, y posterior a una reunión privada que sostuvo con los industriales guanajuatenses, se ofreció reforzar los mecanismos de supervisión en aduanas para impedir el acceso de productos de origen chino en condiciones de subvaluación.

Pero por lo expresado por el Embajador de China, los inversionistas y el gobierno de ese país podrían traer sus proyectos industriales a México, en las denominadas Zonas Económicas Especiales, donde un rasgo característico es la mano de obra barata. Sobre aviso no hay engaño.

MÁGICOS

La Secretaría de Turismo entregó el plan de gran visión 2040 de los Pueblos Mágicos (Dolores Hidalgo, Salvatierra, Yuriria, Mineral de Pozos y Jalpa de Cánovas) a las autoridades municipales y organismos de la sociedad civil que impulsan este proyecto turístico a fin de consolidar su desarrollo y mantener la certificación que otorga el gobierno federal dentro del registro nacional de esta categoría.

El plan fue elaborado por el consultor Eduardo Barroso, uno de los expertos más reconocidos en México y que ha colaborado con la Secretaría de Turismo federal en el desarrollo de ese producto turístico tan exitoso en el mercado internacional.

Hay dos retos generales que se plantean para acelerar el desarrollo integral de los Pueblos Mágicos que tiene Guanajuato y ambos tienen que ver con el ámbito de responsabilidad de las autoridades municipales, el primero es que deben definir políticas públicas que permitan mantener la esencia del atractivo turístico y uno segundo es que deben invertir más recursos en el desarrollo de infraestructura porque al día de hoy, los apoyos provienen en su mayoría del gobierno federal y estatal.

Por un lado, deben preservar las características básicas de su entorno y por otro, deben generar los servicios necesarios para dar atención al incremento en el flujo de visitantes, lo que implica una amplia participación de la sociedad y una visión de largo plazo en su plan de desarrollo.

El consultor explicó que habría un mayor flujo de visitantes a los Pueblos Mágicos de Guanajuato si se toma en cuenta el dinamismo económico del sector en los últimos años, por lo que se deben generar condiciones básicas que permitan atender más turistas y ofrecer los servicios turísticos que se requieren.

De corto plazo, los retos que tienen los municipios donde se ubican los Pueblos Mágicos son lograr la permanencia dentro del programa federal; invertir en la recuperación de la imagen urbana; asegurar información al turista y otorgar un alto nivel de calidad en el servicio; concentrar los esfuerzo de promoción en los mercados claves; consolidar el desarrollo de productos turísticos y ampliar el número de operadores; generar eventos en temporadas bajas y desarrollar estrategias digitales de promoción.

Con base al estudio elaborado para diseñar el plan 2040, Mineral de Pozos y Dolores Hidalgo son los dos más avanzados, pues han incrementado su número de visitantes y han ofrecido más servicios a los turistas. Pero falta afianzar a Yuriria y Salvatierra, junto con Jalpa de Cánovas, éste último requiere mayor atención para fortalecer su desarrollo.

En un mediano y largo plazo, los Pueblos Mágicos de Guanajuato deben lograr que crezca más el número de turistas (que pernoctan) que los visitantes (van sólo un día), aunque se debe ampliar la oferta hotelera que hoy se encuentra limitada e incrementar la densidad de las habitaciones. Un buen objetivo sería lograr dos días de pernocta de los turistas, explicó el experto.

Por otra parte, se debe incrementar la inversión pública de los municipios y equilibrar la dotación de servicios con el crecimiento urbano para convertirse en destinos turísticos accesibles, inteligentes (conectados a las tecnologías de la información), sustentables y certificados.

Finalmente, se solicitará a FONATUR que apoye con recursos federales el desarrollo de los proyectos que se identificaron en el plan de los Pueblos Mágicos, entre ellos, la construcción de un Centro de Atención al Turista en Salvatierra; el rescate del primer convento agustino ubicado en Salvatierra; la construcción de un Centro de la Cultura Chichimeca en Mineral de Pozos; el rescate del Molino Viejo y sus bodegas en Jalpa de Cánovas o aprovechar los recintos feriales en Dolores Hidalgo.

DECIR

El expresidente Vicente Fox vuelve a irrumpir en la escena con sus declaraciones sobre lo que anticipa en el proceso electoral del 2018, no hay que dar por muerto al PRI, fue quizás su pronunciamiento más relevante.

Y la afirmación se deriva de otras consideraciones que tiene para llegar a esa conclusión, entre ellas, que Josefina Vázquez Mota, candidata del PAN en el Estado de México, tiene que ganar primero para abrir la oportunidad a su partido en la elección presidencial; que una alianza PRI y PRD facilitaría sacar al PRI del gobierno federal y que no hay que dar anticipadamente como perdedor al PRI ni ganador a quien hoy está como puntero en las encuestas, Andrés Manuel López Obrador.

En el pasado, el expresidente se pronunció a favor del entonces candidato del PRI, Enrique Peña Nieto, quien ganó la elección presidencial al PAN, pero eso no garantizó que haya sido un buen presidente aunque ahora diga que no todo lo malo que pasa es responsabilidad del priísta.

También emprendió una intensa campaña contra el entonces candidato Presidencial en Estados Unidos, Donald Trump, de quien advirtió que le iría mal a los mexicanos si llegaba al poder, hechos que se han ido corroborando al paso del tiempo. Ahora como presidente electo, recibe un día sí y otro también, los embates del expresidente mexicano.

De Andrés Manuel López Obrador, en la entrevista que ofreció Vicente Fox a El Universal, prefiere no hacerle el caldo gordo, son enemigos hasta el infinito y más allá y en el foro del Club de Madrid fue evidente el pronunciamiento contra el populismo, que representa a la perfección el tabasqueño, porque amenaza la democracia del país.

Puede que se equivoque Vicente Fox en sus apreciaciones pero de que van a causar controversia no hay duda, en el PAN seguramente lo van a volver a crucificar por pretender dar respiración boca a boca al PRI; en el PRI, le van a reprochar que no los vea limpios y honrados; en Morena ni que decir, ahí ya sabemos que no hay más que choques de posturas en tanto que los independientes también no les caerá nada bien, eso de que no hay quién pueda aglutinar un esfuerzo que tenga posibilidades de ganar.