El piloto belga de Yamaha, Jeremy Van Horebeek, se mostró confiado de poder tener un buen premio en la pista de León del Campeonato Mundial de Motocross, aunque se dijo curioso por conocer cómo estará para este año.

Sin lluvias en el pronóstico, pero con una pista más profunda, dijo que espera poder ver cómo estarán las líneas de pasada.

“Hicieron algunos pequeños cambios y se ve bien, ví la pista muy profundos más que otros años, así que estoy ansioso de ver cómo se harán las líneas (de pasada) porque normalmente esta pista no es muy fácil de pasar y quizá sea mejor”, aseguró.

Van Horebeek aseguró que lo más representativo de la pista mexicana es la altura, un reto importante para las motos, que pierden potencia.

“Estamos en alto, esa es mi recuerdo principal, la moto va menos rápido pero hemos tenido una buena afinación con los ingenieros, hicimos algunas pruebas, están haciendo el trabajo que necesitan, es la cosa que más recuerdo de México”

El belga se dijo motivado y en buen ritmo tras un segundo podio en Argentina, que lo elevó a la cuarta posición general.

“Quiero ganar como cada fin de semana, me siento muy bien así que creo que todo es posible y definitivamente el podio debería ser un objetivo realista otra vez, y si puedo estar, lo firmaría”

Quien se mostró con más reservas fue su coequipero francés Romain Febre, quien probó la moto en la pista, con algunos comentarios respecto a la pista.

“No me gusta mucho la pista, pero siempre lo hice bien aquí, así que veremos cómo será (…) la moto es buena, no es lo que batallé un poco pero la moto es algo buena”, aseguró.

Febre estuvo un tiempo en Estados Unidos para sobreponerse al calor, algo que espera le de una actuación que lo catapulte.

“No estamos esperando algo de lluvia, será caluroso pero he estado en Estados Unidos 10 días antes antes de ir a Argentina, así que el clima no debería ser un problema”.

“Siempre una buena actuación te da algo de confianza así que esperamos tener una buena aquí”, finalizó.