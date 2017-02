El titular de la Comisión de Seguridad y Justicia del Observatorio Ciudadano de León, Francisco Ríos Jiménez, dijo que según las cifras de la Secretaría de Seguridad Pública municipal, en la ciudad se distribuyen diariamente más de 100 mil dosis de drogas, principalmente mariguana.

Lo anterior, durante la presentación que hizo del comportamiento de índices delictivos en León durante 2016, en donde subrayó que si bien hay una reducción de delitos entre 2015 y 2016, si se toma en cuenta la tendencia de 2011 (fecha en que inició la medición oficial) se observa un alza hasta del 60 por ciento en los principales indicadores.

Durante la presentación de los índices delictivos 2016 en el Polifórum, afirmó frente al secretario Luis Enrique Ramírez Saldaña, que este problema no se combatirá con “más balas y policías” sino con una estrategia de prevención.

Para el Observatorio Ciudadano de León, la disputa por el mercado de las drogas en la plaza es una de las razones fundamentales de que se hayan disparado los homicidios dolosos y la inseguridad en la ciudad. En el último año este delito creció un 25 por ciento, según las cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

“La gente pelea la plaza” ante el mercado tan atractivo que representa la distribución de droga, argumentó el empresario, y hay quienes delinquen porque no tienen más dinero para sostener la compra de dosis, ya sea mariguana u otros enervantes sintéticos.

Finalmente, ratificó que fue la Secretaría de Seguridad Pública de León la que entregó las cifras sobre el mercado de las drogas en la ciudad a los integrantes del Consejo Municipal de Seguridad, donde participa el Observatorio.

“En el Consejo Ciudadano de Seguridad, donde tenemos reuniones cada dos meses, nos hicieron una presentación (la Dirección de Prevención del Delito), nos sorprendió que tengamos 100 mil dosis de consumo, mayormente mariguana, cristal”, entre otras.

“Algunos de los polígonos como Lomas de Medina y las Joyas, es donde mayor consumo se ha detectado”, explicó Ríos Jiménez.

Con esta información ahora hay que apostar más en prevención porque el problema no se va a resolver con más balas y policías. “Estamos en proceso de elaborar un plan” para atender esta problemática, concluyó.

DESMIENTEN CIFRA

En entrevista posterior y tras escuchar el planteamiento del Observatorio Ciudadano de León, el secretario de Seguridad Pública de León, Luis Enrique Ramírez Saldaña, negó la cifra ofrecida por el empresario y dijo que ese tema correspondía atender a las autoridades federales.

Dijo desconocer las cifras y precisó que hay un trabajo del municipio en materia de operatividad pero la clave es atender la raíz (del problema) y es la prevención del delito.

“El tema que yo pudiera mencionar, es el siguiente, nosotros los aseguramientos que tenemos en el año, durante 2016, el mayor son de cannabis, seguido por cristal, hay detenidos y el tema de prevención del delito estamos llegando a las familias…es un tema del ámbito federal, nosotros estamos trabajando en materia de prevención al delito y patrullaje”, aclaró.

En el caso de los homicidios dolosos que se han incrementado, explicó que varias personas que fueron víctimas tenían antecedentes por delitos contra la salud.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Seguridad Pública de León, entre enero y diciembre de 2016, la Policía Municipal decomisó 6 mil 320 dosis de droga, principalmente mariguana, psicotrópicos, cocaína y cristal. En total, fueron detenidas 2 mil 660 personas por este tipo de delitos en la ciudad.

Por otra parte, entre el primero de enero y 19 de febrero fueron decomisadas 2 mil 282 dosis de diversas drogas, según las cifras ofrecidas por la dependencia municipal.

Durante los primeros 10 días del operativo extraordinario que encabeza la Secretaría de Seguridad Pública del Estado en las ciudades de León y San Francisco del Rincón, se había reportado el decomiso de más de 23 mil dosis. El operativo arrancó el día 10 de febrero de este año.