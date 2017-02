Familiares del hombre que fue golpeado por un elemento de Policía antes de ingresar a la Delegación Norte, sostuvieron una reunión con el secretario de Seguridad Pública Municipal, quien se comprometió a que el municipio cubra los gastos médicos y a brindarle atención en una clínica particular.

EN COMA

La reunión se desarrolló este lunes al mediodía en Presidencia Municipal, hasta donde arribaron los familiares de éste hombre de 35 años de edad, de nombre Luis, que por el momento continúa en estado de coma, al parecer con un coágulo en el cerebro, de acuerdo a la información proporcionada por la misma familia.

Este hombre que fue detenido mas no remitido a los separos de la Delegación Norte de Policía, por las condiciones en las que llegó, fue trasladado en ese momento al Hospital General Regional donde permanece hasta el momento.

CLÍNICA PARTICULAR

Luego de la plática sostenida con el secretario de Seguridad, Luis Enrique Ramírez Saldaña, la familia se mostró optimista, pues existe la promesa de las autoridades de darle atención en una clínica particular a donde se pretende sea trasladado.

Ramírez Saldaña les informó además que el lesionado tendrá que ser primero valorado por un médico también asignado por el municipio, que autorice su traslado, en caso que determine lo contrario y no pueda ser movido en este momento por su condición, los gastos generados correrán por cuenta del municipio hasta que se autorice su traslado.

ARRESTADO

Luego de su detención y golpiza el pasado viernes, el elemento de Policía de nombre Luis Armando N. de 27 años de edad, fue también detenido como responsable de provocarle las lesiones.

El hecho se registró sobre la calle Buena Esperanza esquina con Doctrina Cristiana de la colonia San Javier por falta una administrativa, alrededor de las 1:50 de la madrugada.