El parón de los árbitros en la Liga MX, fue complicado, sin embargo, esto deja un gran ejemplo de unión para los jugadores, declaró el zaguero felino Juan Ignacio González.

“Ha sido un buen ejemplo para nosotros como jugadores que se unieran y que son capaces de detener la Liga, eso habla bien de ellos y es complicado también por el tema de las sanciones a estos jugadores (Aguilar y Triverio), es una pena pero el reglamento está”, añadió.

Insistió que es una pena ser sancionado así, “a veces la calentura no la puedes controlar, no es por justificarlos, pero ahí está el reglamento y no se puede hacer nada ante ello”.

Dice que los árbitros “se sintieron agredidos y vieron la posibilidad de hacer ese paro, para ellos era la mejor opción, lo efectuaron y habló bien de ellos de que están unidos y hace falta a los jugadores a veces unirnos también”.

Destacó que si los jugadores pudieran hacer un paro, lo deberían de hacer, pues León se ha visto afectado en diferentes circunstancias y diferentes liguillas, “nos pasó en las dos semifinales pasadas contra Pachuca y Tigres y en la final de Copa contra Chivas”.

“También, mi expulsión del miércoles (en Copa) fue muy rigorista, era una falta, si bien fue fuerte, fue a destiempo, no me justifico pero es una tarjeta amarilla y ahí te cambia todo el panorama para el partido”.

TEMAS DISTINTOS

Mencionó que el parón de los árbitros por sentirse agredidos y sus actuaciones, en donde afectan con sus decisiones en el resultado, son temas distintos.

“Creo que se debería analizar un poco más a fondo; tal vez es porque León no es un equipo tan mediático como otros y siempre están hablando de ellos de que se les perjudicó o se les ayudó, del León nunca dicen que se le perjudicó tantas veces en ocasiones importantes, definitorias”.

“No sé que se deba de hacer, eso ya es más aspecto directivo donde se debería hacer un llamado de atención a la gente de arbitraje para que pongan un poco más de atención en nosotros”.

Consideró que tras lo ocurrido, ese tema va a ser más estricto, “esto es un parteaguas y también nosotros como jugadores pediríamos que se cheque a veces lo que el árbitro le dice al jugador y sobre todo a los jóvenes”.

Aseveró que con esto, se va a ver más exigida la capacidad del arbitraje, “hoy por hoy se habla más del arbitraje que de futbol, sí va a haber focos rojos en ese tema”.

Aunque dice que siempre ha habido armonía entre árbitros y jugadores, “no se había visto un problema tan directo con el arbitraje, hoy por hoy va a estar más en focos rojos, va a llamar muchísimo más la atención cualquier tema, cualquier alegata, se va buscar más el morbo porque estás en el ‘ojo del huracán’”.

Apuntó que el futbol mexicano vive un momento de crecimiento y lo que hicieron los árbitros es para aplaudirse, por su unión y que los jugadores también deben mejorar cosas que hay hoy en día en el futbol mexicano, como lo que está tratando de hacer Rafa Márquez.