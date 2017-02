El pedalista guanajuatense Ignacio Prado estuvo cerca de no participar en la Vuelta a San Juan 2017, pues de acuerdo al director de su equipo Tenis Stars, el leonés no hizo los trámites de licencia para cambiar de país, hoy con el equipo argentino Sep-San Juan.

Hilarión Sánchez, entrenador del equipo mexicano de los Stars, aseguró que el otrora seleccionado nacional mexicano libró lo que pudo haber sido una dolorosa suspensión de actividades por parte de la Unión Ciclista Internacional que pudo ascender hasta un año o más.

Sánchez comentó que la situación es altamente considerada para penalización por parte de la UCI, en trámite que Prado no hizo desde México, pero quiso remediar desde el país sudamericano.

Hilarión comentó que al final, un molesto presidente de la Federación Mexicana de Ciclismo, Edgardo Hernández, hizo el trámite correspondiente, logrando que Prado corriera en Argentina, donde no tuvo un buen papel.

EL HERALDO DE LEÓN buscó la declaración de un delegado de la Femeci, que no quiso HABLAR.

PIERDE ARRANQUE DE PISTA

Al final, el proceso no pasó a mayores en lo administrativo, pero sí en lo deportivo pues a decir de Sánchez, Prado se ha perdido el arranque de los procesos de pista con Selección, que anunció su convocatoria en días pasados para la Copa del Mundo de Cali, Colombia.

Prado guarda un buen recuerdo del evento, donde se alzó con un sexto lugar en 2015, sin embargo, su incursión en el extranjero le impidió asistir al Campeonato Nacional de Pista que le hubiera dado el pase.

“Es un golpe duro para Nacho porque su palmarés lo ha hecho en la pista, con algunos logros en la ruta, yo que Nacho estuviera al 100% para cuando la Federación me llamara”.

“Para volver a llegar a la posición, subcampeón Mundial de Pista, subcampeón Panamericano y Campeón Nacional, deteriorarlo en la primera presentación en el extranjero, da mala imagen”, señaló, aunque cree que es cuestión de que ‘se ponga las pilas’ para que regrese a los primeros planos.