Fernando Navarro, declaró que será difícil meterse calificar a la Liguilla en el presente torneo, pero sentenció que mientras haya posibilidades, van a luchar hasta lo último.

Agregó que con actitud y disposición y las ganas que se pudieron en los últimos partidos, “creo que se puede y si no, también hay que pensar en el futuro del equipo y en hacer un torneo decente para que después no estemos en otras situaciones (de descenso)”.

Confesó que dentro de todo están tranquilos por la actitud mostrada contra el América.

Sobre los octavos de final en Copa, asegura que están muy bien y que le dan importancia al igual que a la Liga.

– ¿Apostarán todo por la Copa?

“No, creo que hay equipo para seguir peleando por ambas, si bien la Liga está complicada, tenemos que pelear también para el futuro del equipo, estemos o no estemos, la mayoría de nosotros queremos seguir acá y esperemos que hagamos un buen torneo”.

Considera que sería injusto una inhabilitación a Andrés Andrade por fracturar a Renato Ibarra, “para mí la lesión de Renato es importante pero no me parece que haya sido malintencionada”.

PREPARAN OCTAVOS

El equipo inició su preparación en Casa Club con miras a recibir mañana al Cruz Azul en el duelo de los Octavos de Final del Clausura 2017 de la Copa MX.

Todo arrancó con trabajos físicos y posteriormente el equipo trabajó a puerta cerrada, preparándose en lo futbolístico.