Todo comenzó poco después de las diez de la mañana, hora de México. El Primer Ministro Israelí se tomó a pecho la amenaza de hecha por la Embajadora de EUA en la ONU: “quien no esté con nosotros, haremos una lista con sus nombres”. O no sé puede entender de otra manera que Netanyahu pusiera esto en su twitter:

President Trump is right. I built a wall along Israel’s southern border. It stopped all illegal immigration. Great success. Great idea — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) 28 de enero de 2017



Considera una gran idea el muro y lo compara con la barrera puesta entre Israel y palestina.

Las reacciones no se han hecho esperar. De parte de Relaciones Exteriores pusieron un tuit de extrañamiento a la posición de Netayahu:

#MéxicoGlobal expresa a Israel extrañamiento y decepción por pronunciamiento del PM Netanyahu sobre muro fronterizo https://t.co/fcygJ6p6CP pic.twitter.com/lKJ9Jy0YaU — SRE México (@SRE_mx) 28 de enero de 2017



Judío-mexicanos como Sabina Bergman también contestaron: Si no sabes de lo hablas, lo mejor es callar. Los Judío-mexicanos apreciamos ese silencio

Benjamin Netanyahu @netanyahu when you don´t know what your talking about, it is best to shut up. Mexican jews would appreciate that silence https://t.co/T6BJS2PVZ3 — Sabina Berman (@sabinaberman) 28 de enero de 2017



O el caso de Myriam Moscona (poeta y artista conceptual): Me avergüenzo de las declaraciones del corrupto y miserable Benjamin Netaniahu. Esto lo publico en su página de Facebook.

El comentario del economista Isaac Kast: Estás muy equivocado, No es lo mismo un muro para detener terrosristas que una para detener inmigrantes.

You are so wrong. Shame on you. It’s no the same a wall to stop terrorist than a wall to stop inmigrants https://t.co/wSxL7yFiPx — Isaac Katz (@econoclasta) 28 de enero de 2017



El periodista Ezra Shabot también tomó una postura:

El apoyo de @netanyahu a Trump y al muro muestra en toda su bajeza el grado de descomposición del primer ministro israelí Lamentable — Ezra Shabot (@ezshabot) 28 de enero de 2017



La comunidad judía de México mandó este comunicado:

Ya son muchos los que se han subido al ring contra Netanyahu. Veremos qué pasa con los días.