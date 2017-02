El síndico del PAN en el Ayuntamiento, Carlos Medina Plascencia, rechazó que tenga un conflicto de interés en su propuesta de poner en marcha la unidad de análisis táctico-operativo del municipio.

Así respondió a las declaraciones de la diputada federal y ex alcalde, Bárbara Botello Santibáñez, quien lo acusó de haber querido venderle la plataforma de seguridad que está promoviendo a la pasada administración.

“No tiene boca para hablar la señora, que me perdone pero sabe muy bien que se compró el SISPEM, y que lo tuvo que comprar ella, dos no tengo ningún conflicto de intereses porque no me interesa venderle nada al municipio y si tuviera algo que ofrecerle al municipio pues se lo regalo”.