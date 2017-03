El alcalde de León, Héctor López Santillana dijo que no está descartada la construcción de un nuevo estadio de futbol en la ciudad, aunque aclaró que tendría que ser la iniciativa privada la que tendría que aportar los recursos para ello.

En este sentido, señaló que su gobierno no tendría la suficiencia presupuestal para financiar un proyecto de esa naturaleza.

“Posibilidad siempre habrá, pero sería una posibilidad que se tendría que materializar con la iniciativa privada, ahorita como parte de un proyecto, ustedes saben, en el plan de gobierno de esta administración no está contemplado y nosotros nos debemos siempre al programa de gobierno, creo que la posibilidad siempre existe, siempre y cuando fuera un proyecto impulsado por la iniciativa privada”, declaró.

NULA COMUNICACIÓN

Comentó que desde hace tiempo no ha tenido comunicación con los directivos del Club León, por lo que desconoce si ellos están pensando en la posibilidad de construir un nuevo estadio para el equipo esmeralda.

En tanto, sobre el amparo provisional que obtuvo el propietario de un palco del Nou Camp, el alcalde dijo que esto no significa un respiro para el municipio, pues todavía no hay una resolución del Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito, quien definirá a quién entregará el estadio.

“Significa lo que ya he expresado, que es importante de que antes de que los jueces tomen una decisión es importante que escuchen a todas las partes involucradas (…) que sean escuchados todos los que forman parte de la controversia”, concluyó.

TRIBUNAL SIGUE EL PROCESO

Por otra parte, el Tribunal Colegiado de materia civil del Decimosexto Circuito, da seguimiento al proceso para definir si emite la resolución final o revisa las demandas de amparos interpuestas por dos palcohabientes otorgados por la autoridad federal.

Hoy tienen programada la sesión los tres magistrados del Tribunal Colegiado, para determinar si dentro del proceso que siguen para emitir la resolución sobre la propiedad del estadio León, tiene que ver o nada que ver jurídicamente los amparos de palcohabientes.

El miércoles pasado los magistrados acordaron aplazar una semana el fallo definitivo, con el propósito de tomar en cuenta, escuchar y atender la demanda legal de los dueños de palcos del estadio León en disputa y como terceros afectados.