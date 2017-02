El zaguero Guillermo Burdisso fue tajante al preguntarle por la situación defensiva que los tiene como una de las peores defensas en el torneo, misma que lo tiene despreocupado.

El argentino mira más al funcionamiento y rendimiento general, que a lo que hace una zona de la cancha.

“Siempre se buscan ese tipo de temas, el primer torneo que tuve aquí éramos la defensa más goleada, siempre que las cosas no funcionan, tratan de buscar algo para criticar, pero esos son cosas menores, nosotros tratamos de buscar puntos, sumar victorias, no me importa ser la defensa más goleada ni nada de eso”, aseguró.

El central valoró el trabajo que hicieron en el partido contra Querétaro, que sin bien perdieron, es la punta de lanza de la mejora, según cree, con todo y cambios en el once y formación.

– ¿Hace falta Diego Novaretti en liga?

“Diego demostró ayer, el partido pasado y el anterior, que es un jugador de gran nivel, de los mejores centrales de México, tanto él como Álex (Mejía) son piezas clave, hacían una función única, quedarse sin esos dos jugadores fue algo que el equipo lo notó”.

“Uno se tiene que adaptar a esos cambios, el compañero que entra, uno se adapta, a veces se pone un poco incómodo porque no estás acostumbrado, Diego le daba un poco más de salida al equipo, Álex hacía otras cosas, también tratamos de aprovecharlas”, matizó.

Acerca de la sequía goleadora que traía Mauro Boselli, ponderó que haya metido goles pero más que el equipo haya jugado para que él y otros brillaran en el juego de copa ante Zacatepec.

“Más que con los dos goles, me quedo con el funcionamiento del equipo, que llegó 10 veces claras al arco y le dio oportunidades a Mauro (Boselli), ‘Chapo’ (Montes), Elías (Hernández)”.

Burdisso habló de Santos Laguna, equipo que no ha podido ganar desde 2012 en León.

“Son estadísticas, se decía lo mismo de Xolos y vino y ganó o de nosotros cuando fuimos a Cruz Azul, son estadísticas, están para romperse, vivimos el día a día y pensamos solamente en ganar”, señaló.