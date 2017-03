El francés Sebastien Ogier, piloto principal de M-Sport, se dijo contento con la actuación de su carro, el Ford Fiesta WRC que ha probado sobremanera, sin embargo, no se siente tan cómodo como antes.

Eso dijo al preguntarle sobre el potencial triunfo que quiere tener.

“Será difícil, un evento muy largo, duro como siempre en México, nunca sabes, no tengo el mejor carro pero aún así lo quiero usar tanto como pueda”, dijo, para luego abordar el tema de las mejoras de su bólido.

“Es difícil poner un porcentaje pero no me siento tan cómodo como solía estar en mi viejo carro, pero he pasado mucho tiempo con este, aún así, estoy convencido que puedo hacerlo bien, pero hasta ahora es bueno ver que el performance no ha sido tan malo y hay tiempo para mejoras”.

“Tenemos que seguir así, tratar de hacer lo mejor posible en cada Rally, aún y si a veces, como en Suecia, no fui tan limpio como hubiera querido, pero aún así conseguí 19 puntos, es la forma de ser el campeón, no estás perfectamente contento con todo, pero siempre hay una oportunidad de pelear por el título” , agregó.

Luego de algunas pruebas realizadas antes del Rally mexicano, dio sus impresiones respecto a lo que puede mejorar, algo que quiso mantener más discreto.

“Algunas cosas con el diferencial, balance, suspensión, pero hay que tratar ser capaz de jugar con todo lo que tengo”, aseguró.

¿Qué dice de su posición de salida, segunda para el evento en Guanajuato?

“Al menos tengo una buena posición que Jari-Matti (Latvala), una que no había tenido en los últimos tres años, aunque definitivamente aún será difícil, así que mi objetivo será enfocarme en él, eso ha sido siempre mi estilo, no hay razón para cambiarlo”, aseveró.

Respecto a sí espera que las condiciones secas prevalezcan pese a las lloviznas que se han suscitado esta semana, dijo que no espera muchos cambios

“Necesitabas agua para hacerlo húmedo, no espero condiciones húmedas para el Rally, tendremos algunas lloviznas, tal vez algo de humedad pero sobre todo tendremos un rally seco, como siempre”, finalizó.