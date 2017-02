El Diputado federal Miguel Ángel Salim Alle, aseguró que está totalmente concentrado en su actual encomienda legislativa por lo que descartó que “en este momento”, este interesado en buscar por segunda ocasión la alcaldía de León.

Al ser cuestionado en torno a sus aspiraciones de cada al 2018, se limitó a señalar que por ahora trabajará de lleno en dar resultados desde el Congreso de la Unión.

“A mí no me va a distraer el tema de las candidaturas en el 2018, lo digo abiertamente, estoy trabajando como diputado federal, no me va a distraer ninguna candidatura en este momento y los resultados lo va a calificar la ciudadanía y ya en su momento la ciudadanía dirá qué candidatos quieren, pero primero hay que presentar resultados en lo que estamos haciendo”.