Para la fecha 1 del Clausura 2017, los Tuzos del Pachuca, el técnico argentino Javier Torrente dijo conocerlo, pero no va a extremos de pensar que es un partido especial para él.

“(Pachuca) es uno más, conozco la historia, el ánimo se palpa en la calle, pero independientemente de eso, lo importante es poder terminar con un triunfo en casa, sumando de a tres y no importa si hubiesen sido ellos u otros, la mentalidad sería la misma, vamos a ir por hacer nuestro trabajo, es lo que interesa”.

“Sabemos lo que es, qué clase de jugadores tiene, la dinámica que tiene el equipo, la propuesta ofensiva y conocemos bien a todos los rivales de la liga, el partido seguramente se va a dirimir en un plano de dos equipos que propongan”, puntualizó.

Al tiempo, Torrente volvió a dejar claros sus objetivos para esta campaña, de la que resaltó su base y elementos como Carlos ‘Gullit’ Peña, quien será de gran ayuda, incluso sin la sorprendente racha de su primer torneo en México.

“Primero clasificar, después, una vez dentro, ir por la pelea del campeonato como el torneo anterior, pero la meta uno es clasificar, vamos a pensarnos en los 8 mejores y después tratar de superar el objetivo al que arribamos el torneo anterior, pero no podemos hacer futurismo”

“Somos un equipo con potencial y sí podemos mantener la racha y de puntos obtenidos, entraremos con comodidad a liguilla y después darle minutos jugadores a los suplentes y también avanzar, no dejamos la Copa de lado”, ahondó.