Por: Bernardo Monroy

No todos los leoneses se levantaron tarde ni abrieron regalos la mañana de Navidad. Hubo quienes vivieron el 25 de diciembre como cualquier otro día: trabajando, ya fuera recogiendo basura, conduciendo u ofreciendo sus productos.

Uno de los tianguis sabatinos más característicos de la Capital del Calzado, “La Pulga”, amaneció con montones y montones de basura por doquier. Los únicos que se levantaron desde las 6:00 de la mañana para limpiarlo fueron los trabajadores del lugar, así como uno que otro vendedor de calzado y regalos que pasó la madrugada más con sus clientes que con sus seres queridos.

Luis Alberto Moreno, como muchos de sus compañeros del reconocido tianguis, se levantó temprano el 25 y se acostó tarde la noche anterior.

“Venimos cansados desde la noche anterior, nos dedicamos a la venta de tenis y toda la semana le hemos estado dando. La verdad, este año estuvo muy bien. Acabamos a las 3:00 y 4:00 de la madrugada. Para nosotros ya es costumbre venir a trabajar y levantarse temprano”, señala mientras no deja de barrer y recoger envolturas y cajas de calzado.

Eric Reinaldo, por su parte, se dedica a la limpieza de buena parte del tianguis. Se levantó temprano, mientras otras personas se recuperaban de una comilona y una cruda. No le molesta tener que levantarse temprano.

“¿Qué más hacemos? La gente está amolada y se viene un año bastante difícil. Hay que sacar feria, es algo necesario”, señala quien se levantó desde las 6:00 de la mañana, como otros muchos vendedores, vigilantes o choferes.

UN ESPÍRITU…

DESECHABLE

En los mercados de la Zona Centro de León, muy cerca de la calle Josefa Ortiz de Domínguez, los montones de basura se acumularon desde la tarde del 24 de diciembre. Los trabajadores pasaron buena parte de la mañana y tarde acumulando envolturas de regalos, latas de cerveza y otros vestigios propios del “espíritu navideño”.