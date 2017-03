La Procuraduría General de Justicia ha ordenado más estudios periciales para establecer con precisión científica, si hay verdaderamente una relación causa efecto entre la agresión que sufrió y la muerte de Luis Carlos Regalado, el hombre golpeado por un policía, según la presunción que mantiene en prisión al agente preventivo Luis Armando N.

NUEVOS ESTUDIOS

La revelación hecha por el director de Fiscales Investigadores Especializados en León, Ignacio Pérez Ruiz, sobre los nuevos estudios que son ordenados después de que fuera realizado el de necropsia, llamó la atención este miércoles, pero no encontró una explicación más amplia de las autoridades.

El policía preventivo Luis Armando N., imputado y ahora en prisión preventiva y bajo proceso penal por el delito de lesiones que ponen en peligro la vida, cometido en agravio de Luis Carlos Regalado, se enfrenta ahora a la posibilidad de enfrentar un cargo de homicidio tras de que Luis Carlos Regalado falleciera la madrugada del martes.

NECROPSIA

El mismo día, el subprocurador de Justicia en la Región A, Joel Romo Lozano, reveló que Luis Carlos Regalado había muerto por las lesiones que sufrió y que le habían causado grave afectación, así como que se trabajaba en la necropsia.

Este miércoles, sin embargo, y sin revelar los resultados precisos de la necropsia, indicó que en este caso se hizo necesario comprobar científicamente si hay una relación directa entre la acción y el efecto, es decir las lesiones provocadas por la agresión y la muerte.

NO HAY DUDA

Aseguró que para el Ministerio no hay duda de que Luis Carlos fue agredido por el policía ahora vinculado, pero es necesario integrar los nuevos estudios periciales para dar certeza a la investigación, dadas las consecuencias legales que acarrea.

Las consecuencias legales, aparentemente, serían el cargo por el que responda el policía procesado.