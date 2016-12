Redacción

Abrió sus puertas la plaza de toros ‘Jorge El Ranchero Aguilar’, de Tlaxcala, el 25 de diciembre, fecha que no es costumbre es esa entidad.

Jerónimo tuvo el santo de espaldas y no pudo conseguir el triunfo. Abrió plaza con un toro que no le dejó acomodarse, iba y venía, pero pegando tornillazos a la muleta. Cumplió con él.

Con su segundo lo intentó todo ante la indisposición del público, que pitó el toro durante toda la faena por su falta de presencia. Terminó de tres pinchazos y una entera.

Diego Silveti, con su primero se mostró decidido y con muchas ganas de triunfar. Torero en todo momento, consiguiendo una faena completa. Se fue derecho detrás de la espada e hizo rodar al toro sin puntilla. Una oreja fue a dar a sus manos.

Su segundo fue devuelto por manso, al no querer ir a los capotes, era el toro más serio y con buen tipo, pero nunca quiso embestir.

El sustituto fue muy deslucido y no decía nada, Abrevió, no sin antes conseguir tres tandas. Pinchazo y estocada, para escuchar silencio.

Gerardo Rivera, se enfrentó a un toro muy bravo y de difícil solución, embestía con fuerza y repitiendo si dejar acomodarse. Quiso y se plantó con él, yendo desde el principio de rodillas a la puerta de chiqueros, pero no pudo hacer la faena. Pinchazo y estocada. Silencio.

Con su segundo se volvió a ir a recibirlo a porta gayola, y de ahí en adelante le hizo una faena decidida con capote, banderillas y con muletazos largos. La gente le coreó. Pinchazo, estocada fulminante y con ello cortó una oreja.