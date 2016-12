FRANCISCO J. GÓMEZ

Christian “Recodo” Valdez declaró al final del primer amistoso que perdieron ante los Mineros que desgraciadamente no pudieron ganar y aseveró que siempre tienen que salir a ganar, independientemente si es un partido amistoso u oficial.

Asimismo, destacó que en lo personal le gusta jugar y ayudar al equipo dentro de la cancha, por lo que trabajará para jugar, pues le gusta estar ahí y ya dependerá del entrenador si le da más minutos.

“Desgraciadamente no se consiguió (el triunfo), también sabemos que Zacatecas está armándose para hacer su torneo de la mejor manera, esperemos mejorar y conseguir resultados, estoy hablando de triunfos, desde los amistosos”, dijo.

COMPETENCIA COMPLICADA

Y sobre su objetivo de jugar comentó que “a mí me gusta jugar, ayudar en la cancha, la última palabra la tiene el entrenador, pero yo siempre voy a trabajar para jugar, en los equipos en los que he estado generalmente he tenido participación. Acá la competencia está muy complicada”.

Señaló que apenas tienen una semana de trabajo y todavía se sienten un poco duros, “pero también por los tiempos, se omitió una etapa que a lo mejor nos pone más tiesos por meterle mucha carrera, estamos metidos de lleno en trabajos con el balón y vamos ir aflojando”.

Consideró que jugar contra equipos del Ascenso MX ayuda en el ritmo, pues son jugadores dinámicos “y si le agregas que también tienen buen trato de balón creo que Ricardo (Rayas) también ha hecho un trabajo muy bueno ahí con el tema de la posesión”.

MUCHA MOVILIDAD

Para Valdez, lo mejor del encuentro fue el ritmo que se metió, “cuando el equipo tenía el balón hubo mucha movilidad para seguir teniendo la posesión y cuando no se tenía se hacía una presión alta e interesante.

“Eso fue lo que nos hizo fuertes el torneo pasado y tenemos que basarnos en eso para, a partir de ahí, complicar la salida del rival, no dejarlo jugar a gusto y cuando se tenga el balón la gente de arriba pueda hacer diferencia, ojalá podamos hacer daño en el torneo”, comentó.

Asimismo, habló de la fuerza del medio campo del León, “no sé si sea la mejor, pero nos estamos entendiendo bien, ojalá que seamos de los mejores y no solamente en esa línea, que defensivamente y a la ofensiva también, eso nos va a llevar a estar entre los primeros”.

Por otra parte, habló de la pretemporada y destacó que son etapas diferentes, pues la anterior fue muy larga y ahora no hay tiempo, por lo que no se puede meter mucho fondo, ya que tardarían en adecuarse al balón.

Por último, apuntó que espera darle buenos dividendos a sus compañeros cuando le toque estar en el campo y cuando no, apoyar, “después, somos un equipo, ganamos todos y la gente que está con el equipo se hace partícipe con su apoyo”.