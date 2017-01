En lo que será la visita más complicada del torneo, esta noche las Abejas de León afrontarán su primer encuentro de la serie ante la Fuerza Regia de Monterrey en duelo de la fecha 29 de la LNBP.

El partido será a las 20:00 horas en el Gimnasio Nuevo León Unido, donde el conjunto regio tratará de hilvanar su enésimo triunfo de la temporada, pues es líder con solamente una derrota y es el gran favorito al título.

De acuerdo con la información oficial en la página de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional, el primer lugar lo tiene Fuerza Regia con 28 triunfos y solamente 1 derrota, mientras que Abejas lleva 9 ganados y 19 perdidos.

Las Abejas de León llegaron a Monterrey están listas para enfrentar en serie de dos partidos al equipo de Fuerza Regia.

Los dirigidos por el uruguayo Mario Andriolo continúan la gira con el objetivo puesto en conseguir el pase a los playoffs, mientras que los regios se mantienen con una derrota en el certamen y con la primera posición ya asegurada para el cierre de la temporada.

“Hay que luchar al final y si nosotros logramos el objetivo corto podemos clasificar, depende de nosotros y estamos con vida”, declaró Andriolo previo a la gira.

En tanto que Elys Guzmán mencionó “vamos a salir como salimos a todos los juegos, con corazón, con pasión, con amor, con deseo de ganar todos los juegos, a cometer la menor cantidad de errores posibles, con esos equipos no se pueden cometer tantos errores porque te los hacen pagar, y enfocarnos en nosotros mismos que es lo más importante”.

Éder Zúñiga destacó que “son equipos con jugadores de la selección, hay que jugar duro siempre, hay que dejar todo en la cancha, hay que sacar un juego o dos porque si no, no pasamos a playoffs”.

La serie contra Fuerza Regia será disputada en el Gimnasio Nuevo León Unido, el primero este viernes a las 8 de la noche y el segundo, el domingo a las 4 de la tarde.