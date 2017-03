Para los legisladores del Pan y Pvem, aún está en espera la reforma electoral por la reelección, porque “no se llegó a ningún acuerdo entre los integrantes de la Junta de Gobierno y Coordinación Política de la LXIII Legislatura Local y, además, hay dificultades en la paridad electoral por lo cual se atenderá la próxima semana.

Aparte, congresistas aprobaron reformas a la ley orgánica del poder legislativo, respecto a la desaparición del fuero de los funcionarios; y las fracciones del Pri y Pan presentaron diversas propuestas de iniciativas y el Panal propuso un punto de acuerdo de protección a los periodistas.

Pendiente

Éctor Jaime Ramírez Barba, diputado panista, dijo que la propuesta de su partido ante el congreso local sobre la reforma pro la reelección sigue su curso, pero debe de haber un lapso más de espera.

“Estamos trabajando en ello para la presentación, estudio y aprobación de reformas al marco constitucional electoral guanajuatense”, comentó.

EL también titular de la Junta de Gobierno y Coordinación Política-JGyCP-, de la LXIII Legislatura, confió en que dicha reforma electoral pronto se analice y apruebe.

Lo anterior, con miras a los comicios electorales locales del 2018, para renovar las 46 alcaldías, mencionó.

Por lo pronto, hay un compás de espera para presentar dicho cuerpo normativo de reforma, para ajustarse a los tiempos, justificó.

Lo anterior, dijo porque se trata de hacer una serie de ajustes y mejorar la reforma propuesta por la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional, para que esté acorde a las circunstancias actuales, tanto entiempo, como en forma.

Dificultades

Por su parte, la coordinadora de la fracción parlamentaria del PVEM, Beatriz Manrique Guevara, reveló que se han encontrado una serie de dificultades, para concretar la reforma electoral por la reelección.

Lo anterior, dijo, porque dichas dificultades se encuentran en la paridad, equidad e igualdad de género, por lo cual” debemos arrastrar el lápiz una semana más, para analizar la iniciativa a la Junta de Gobierno y Coordinación Política, a fin de presentarla al pleno en próxima sesión.

Sin fuero

En sesión del pleno camaral, congresistas locales aprobaron reformas con el objetivo de armonizar la Ley Orgánica del Poder Legislativo con la Constitución Política local en materia de eliminación del fuero, y se trata del ordenamiento jurídico que regula la vida interna de la instancia legislativa.

Lo anterior, derivado de las modificaciones constitucionales para que todos los servidores o empleados públicos estén en igualdad de circunstancias como el resto de los ciudadanos para enfrentar los procesos judiciales tanto del orden civil como penal, que dieron paso atrás a la sombra de inmunidad e impunidad que acompañaba socialmente a la figura del fuero.

En la exposición de motivos del dictamen se subraya que a las diputadas y diputados no podrá exigírseles responsabilidad legal alguna por las opiniones que manifiesten en el desempeño de su cargo y jamás podrán ser reconvenidos o enjuiciados por ellas; pero sí serán responsables, como cualquier ciudadano, por los delitos, faltas u omisiones que cometan durante su encargo.

Propuestas PRI-PAN-PANAL

Por otro lado, miembros del grupo parlamentario del PRI, refirieron que con el objeto de fortalecer la impartición de justicia en el Estado, las diputadas y diputados que integran el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional presentaron una iniciativa que busca establecer procesos de control y confianza previos y posteriores a la incorporación de los consejeros, jueces y magistrados a sus respectivos cargos.

Dicha modificación resulta indispensable para saber si quienes aspiran a ocupar dichos cargos son verdaderamente aptos, así como para garantizar que quienes están dentro del Poder Judicial cumplen con las cualidades y competencias para una actuación correcta y objetiva en su función de juzgadores.

Además, presentaron otra iniciativa de reforma a la Ley de Educación para el Estado, a fin de prohibir la pinta de bardas de escuelas públicas con cualquier propaganda publicitaria o información gubernamental o política.

En tanto, integrantes el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional presentaron una iniciativa para modificar la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al Servicio del Estado y de los Municipios y la Ley de Salud del Estado de Guanajuato en materia de lactancia materna.

La propuesta legal busca hacer obligatoria la implementación de Salas de Lactancia en las instituciones y dependencias del sector público, estableciendo los requisitos mínimos para su implementación; así como formular un Programa Estatal de Lactancia Materna con el objetivo de proteger, promover y apoyar la práctica de la lactancia como alimento exclusivo durante los primeros seis meses y complementario hasta avanzado el segundo año de vida.

Periodistas

El diputado Alejandro Trejo Ávila de la Representación Parlamentaria del Partido Nueva Alianza, presentó un punto de acuerdo para exhortar al Gobierno del Estado y establezca medidas de protección y políticas preventivas que garanticen la integridad y seguridad de quienes ejercen el periodismo.

En tribuna, manifestó que ese gremio se encuentra en constante riesgo y la falta de políticas públicas que garanticen un periodismo libre de cualquier tipo de intimidación, y la deficiente actuación por parte de las autoridades ministeriales encargadas de investigar las agresiones de las que es objeto este gremio, han hecho de este un país en el que el ejercicio del derecho humano a la libertad de expresión se ve vulnerado”.

Se refirió también al reciente ataque contra el reportero Gilberto Navarro, y subrayó que estos acontecimientos no deben suceder por lo que hay que actuar para evitarlos.

“Las agresiones a periodistas, más allá de la afectación a la esfera jurídica del agraviado, representan una afrenta a la sociedad en su conjunto. El ejercicio del derecho a la libertad de expresión no sólo tiende a la realización personal, sino a la consolidación de una sociedad democrática, que tanta falta hace a nuestro país”, apuntó.

Trejo Ávila manifestó que la libertad de expresión es un requisito indispensable para una sociedad que se dice democrática. En ese sentido, hizo un llamado a los representantes de los otros Poderes del Estado a implementar programas que prevengan violaciones a los derechos humanos y garantizar que sean efectivamente respetados.

Finalmente, el congresista dijo que es urgente cumplir con las políticas públicas que garanticen la seguridad de quienes mantienen informada a la sociedad del diario acontecer. El Punto de Acuerdo será enlistado en el orden del día de la siguiente sesión ordinaria.