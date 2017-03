Una vez dada las sanciones para Enrique Triverio y Pablo Aguilar, en el seno del León, el técnico Javier Torrente prefirió guardar silencio respecto a si son justas o no, sin embargo dio su punto de vista de lo que pasará a partir de ahora.

Con unos meses dirigiendo en México, el argentino tiene claro cuál es el camino a seguir.

“No voy a opinar sobre el arbitraje, si bien tengo mi forma de ver, no quiero expresarla, pero en todos los ámbitos así como a se les exige a los futbolistas mejor rendimiento, a los técnicos resultados, deberá exigir una comisión analizadora que ayude a los árbitros para evaluar sanciones, pero no soy yo quien lo tiene que decidir”.

“Todo lo que se le pueda apoyar al árbitro en tecnología, como en algunas ligas, para que se minimicen la cantidad de errores, tiene que ser bienvenido”, aseguró.

Torrente dejo atrás los castigos que ha recibido su equipo, como el de 6 juegos a Diego Novaretti, señalando que no es un tema que ha tratado con sus jugadores, pero cree lógico bajarle a la intensidad de los reclamos.

“No he tocado el tema, pero sí ese tipo de sanciones ponen sobre aviso a cualquier futbolista, pase lo que pase dentro del campo, el jugador deberá controlar sus impulsos, así como yo los controlo, hay que moderarse en este tipo de situaciones y tratar de que el estado de ánimo no le gane a la cordura”, indicó.

El sudamericano tuvo una experiencia similar cuando lo suspendieron por una airada reclamación a un juez, que interpretó le lanzó un balón, situación con la que midió la actualidad del futbol mexicano.

“No fue una agresión y cuando el árbitro se me interpone en el camino, lo desplazo para poder irme porque había sido expulsado, en su momento me pareció demasiada la sanción, pero comparada con esta otra, no parece tan exagerada”, añadió.

Del momento futbolístico de su equipo, manifestó que el parón de 15 días les viene bien para recuperar jugadores como Alexánder Mejía y Darío Burbano, así como los 15 días posteriores a la jornada por venir, por la fecha FIFA.

Eso sí, dijo que no está de buen humor, porque el humor, lo dan los resultados.

“El momento indica reflexión, tratar de encontrar el equipo que nos empiece a hacer revertir esta racha, el humor cambia, ganar predispone a una situación de mayor alegría y que se te nieguen las victorias, son momentos donde hay que cerrar líneas, guardarse silencio, trabajar y tratar de revertir”.

“No estoy de buen humor, (…) es el humor que tenemos cuando a uno no le toca ganar”, ahondó.

Acerca del Toluca, dijo que las ausencias de Enrique Triverio y Rubens Sambueza no deberían pesar en el conjunto visitante.