Los comerciantes de la Zona Piel de la ciudad de León pidieron mayor seguridad, así como atención en los servicios básicos como lo es la recolección de basura.

José, dueño de uno de los locales dijo que desde hace unos meses personal de la dirección de Aseo Público del municipio les ofrecieron firmar acuerdos donde pagaría cada locatario una cantidad de 500 pesos a fin de para tener derecho a recogerle su basura.

“Nosotros damos esa cantidad, pero mire, siguen sin recogerla, eso da mala imagen para quien viene a comprar”, lamentó.

Algunos más solicitaron una mayor seguridad en la zona, ya que se dan casos de robos.

“Ni un solo policía viene a hacer los rondines, sí creo que hace falta que vigilen o al menos hagan rondines”, apuntó Sergio, otro comerciante.

En las calles se puede ver a simple vista la basura, ya que a decir de los comerciantes no se llevan la basura de los locales que no dan dicha cuota.

“Algunos pagan la cuota, pero otros no se les hace justo porque es mucho, pero lo cierto es que ya ni siquiera ponen a tención a los que si pagamos”, puntualizó.