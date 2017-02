A nombre del grupo parlamentario del PAN, el diputado Éctor Jaime Ramírez someterá a consideración de la Junta de Gobierno y Coordinación Política una propuesta de punto de acuerdo a efecto de solicitar la comparecencia de los titulares de Salud y Finanzas ante las comisiones legislativas correspondientes.

La petición, que ingresará este jueves, es a fin de que la Junta de Gobierno pida la comparecencia del secretario de Salud estatal, Ignacio Ortiz, con el propósito de que explique en la Comisión de Salud Pública la calidad, seguridad y eficacia de las insulinas que se suministran a la población por parte de la dependencia a su cargo.

De igual modo, solicitará que el secretario de Finanzas, Inversión y Administración, Juan Martín Solís, se presente ante la Comisión de Hacienda de la actual Legislatura para que dé cuenta del proceso de distribución y adquisición de los medicamentos.

‘DIO AVAL COFEPRIS’

En entrevista en el municipio de León, el secretario de Salud estatal, Francisco Ortiz, señaló que la calidad de los medicamentos que distribuyen las farmacéuticas Intercontinental de Medicamentos y Dimesa están avalados por la Comisión Federal de Protección de Riesgos Sanitarios (COFEPRIS).

Ante esto, rechazó que dentro del Seguro Popular se estén distribuyendo fármacos de mala calidad que pudieran llegar a poner en peligro la salud de los guanajuatenses.

“Esta pauta la da COFEPRIS, que reúne todas las características idóneas, y el segundo paso es que el cuadro básico, que va muy de la mano con la Comisión Nacional que representa el Seguro Popular, sea avalado por parte del Consejo de Salubridad General, es decir, hay muchos laboratorios que tienen sales genéricas que pueden participar dentro del cuadro básico, pero nosotros no determinamos”, explicó.

“Y si el medicamento cumple la licencia sanitaria por parte de la COFEPRIS y si el Consejo de Salubridad General así lo avala, las empresas ganadoras en este proyecto de distribución, almacenamiento y administración por supuesto que pueden dar los medicamentos”, añadió.

Respecto a la presunción de que durante el 2013 dichas empresas distribuyeron insulina de mala calidad, dijo que no esto no ha sucedido y reiteró que es la Federación quien analiza la calidad de los fármacos.