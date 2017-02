Luego que a nivel nacional en el programa televisivo de Carlos Loret de Mola, se diera a conocer una posible compra de insulina ´pirata´ por parte del Gobierno del Estado a una empresa originaria de China, los francorrinconenses pidieron a las autoridades estatales que esclarecieran esta situación.

“Deben aclarar esto porque hay miles de diabéticos que no viven sin esta medicina y si como dicen que es pirata, eso representa un problema severo, ya que con la salud no se juega”, aseguró María de la Luz López Martínez de 78 años.

EXIGEN TRANSPARENCIA

A su vez Yolanda Ivonne Gutiérrez, dijo que de ser cierta esta información es una falta de ética, por parte de quienes jugaron con la salud de los guanajuatenses.

“Es una falta de consideración, se supone que están para ayudarnos y mira de lo que se da uno cuenta, por ese motivo deben investigar a fondo y dar a conocer que paso” expresó la mujer.

Por otro lado un .hombre afiliado al IMSS, considero que la salud es lo más importante para los seres humanos y por ese motivo los recursos y las adjudicaciones que se hacen deben ser más transparentes.

“Es la salud de todos y a los políticos también les puede pegar la diabetes, por ese motivo ellos deben estar consciente del trabajo que hacen”, mencionó Paul Alcantar.

POSICIÓN LAMENTABLE

El hombre lamentó que Guanajuato haya sido expuesto de esa forma a nivel nacional y más cuando quien tuvo que dar la cara no fue el mismo Gobernador.

“Yo vi el programa y la verdad que lastima que no haya respondido Márquez, porque Loret de Mola lo busco a él y contesto Aldana, incluso le corto la llamada el conductor al secretario de salud”, expuso.

La negativa y los argumentos que dio el Secretario en el programa de Loret de Mola, para justificar la compra de la medicina, no quedaron del todo claros.

INFORMACIÓN ‘FILTRADA’

Ya de acuerdo a documentos oficiales filtrados a Loret de Mola, se argumenta que dos empresas chinas que trabajaban para el gobierno de Guanajuato distribuían pésima calidad de insulina, por ese motivo aparentemente dejaron de prescindir de sus servicios.

Pero no fue así ya que por varios años han seguido comprándole ese producto “Es urgente que aclaren eso, porque hasta este momento nadie le creyó al secretario de salud”, concluyó Juan Rodríguez.